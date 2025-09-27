Fútbol: Joan García pasa por quirófano y estará entre cuatro y seis semanas de baja

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portero del FC Barcelona Joan García ha sido operado este sábado en Barcelona de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, una lesión que se produjo la pasada jornada en el partido ante el Real Oviedo, y estará entre un mes y un mes y medio de baja, ha confirmado el club azulgrana.

"Joan García ha sido intervenido esta mañana en el Hospital de Barcelona de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El doctor Joan Carles Monllau le ha practicado una artroscopia. Se confirma que el tiempo de recuperación será entre cuatro y seis semanas, en función de la evolución", señaló la entidad catalana.

El guardameta culé se lesionó en el último tramo del encuentro de LaLiga EA Sports del pasado jueves ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-3). Hasta el momento, ha jugado siete partidos y ha encajado cinco goles, cuatro en los seis primeros duelos de LaLiga EA Sports y otro en la victoria de Liga de Campeones ante el Newcastle (1-2).

La lesión del exjugador del RCD Espanyol, sumada a la de Marc-André ter Stegen, volverá a poner bajo los palos de la portería blaugrana al polaco Wojciech Szczesny. García se perderá, al menos, tres partidos de 'Champions', incluido el del PSG en casa del 1 de octubre, y unos seis encuentros de LaLiga.