Fútbol: Joan García será inscripto este jueves por la lesión de Ter Stegen
Fútbol: Joan García será inscripto este jueves por la lesión de Ter Stegen
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -
El FC Barcelona anunció este miércoles que procederá a inscribir a Joan García el jueves después de que la Comisión Médica de LaLiga reconociera como larga duración la lesión de Marc-André ter Stegen.
“El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente”, informó el cuadro azulgrana en un comunicado.
De esta forma, el Barça podrá inscribir a Joan García que fichó este verano procedente del Espanyol. “El club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García”, añade la nota club catalán.
El equipo que preside Joan Laporta resuelve así el problema que tenía en la portería y que, además de no tener inscrito a su nuevo portero, desató una guerra entre el capitán Ter Stegen y el club. El meta alemán terminó cediendo para permitir la gestión de su baja junto a la patronal y facilitar la opción de inscribir a Joan.
Otras noticias de FC Barcelona
- 1
Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos
- 2
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje
- 3
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 4
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”