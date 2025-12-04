Fútbol. Joan Laporta: "El Real Madrid representa el poder y el Barça, la libertad"

BARCELONA, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasó su relación con el Real Madrid, evidentes "diferencias" con su presidente Florentino Pérez, y con lo que "representa" cada equipo, al tiempo que defendió la mejoría económica del club azulgrana para fichar.

"Florentino era más beligerante en mi primera etapa. Ahora la relación es de concordia institucional. Hay diferencias, evidentemente. Él ahora hace sus reflexiones y tiene sus obsesiones. Seguramente él tiene más cercanía con los que mandan en España, pero como nosotros, aquí en Cataluña por tema de proximidad. El Real Madrid representa el poder y el Barça, la libertad", dijo este jueves durante el ciclo Foros de Vanguardia.

El máximo dirigente azulgrana estuvo una hora repasando los temas de actualidad, preguntado por el Madrid, por LaLiga o el 'caso Negreira'. "Tebas es un hombre con palabra, tiene conocimientos amplios. No me fío de los que quieren sacarlo. Sabemos que la relación que hemos construido con él es buena. Son desde el Madrid que quieren echarle, veo que hay obsesión desde la casa blanca. Las relaciones con Tebas son correctas", apuntó.

"Hay que mirar lo que hace la televisión del Real Madrid. Eso sí que es intentar influir. Han intentado oscurecer al mejor Barça de la historia. Pero saben que aquello era una hegemonía maravillosa que enamoraba a todo el mundo. Todos querían jugar como nosotros, por eso sacan a Negreira. Lo que se hizo fue un asesoramiento arbitral", añadió.

Por otro lado, Laporta fue preguntado por cuándo estará el nuevo Camp Nou a su máximo rendimiento. "Tenemos tres turnos de trabajo, la obra va a un buen ritmo. A todos los socios a los que les he puesto insignias me decían que no me preocupara y que no fuéramos con prisa. Es cierto que en los medios sí había ese estrés, es normal, pero yo he sentido mucha paciencia", explicó.

Además, el presidente del Barça habló del próximo proceso electoral y apuntó que no piensa hacer "un Putin o un Maduro". "Un proceso electoral siempre crea estrés, queremos hacerlo en el momento ideal para que no perjudique al equipo. Sería la última vez que pueda presentarme a las elecciones del Barça, no haré un Putin o un Maduro para cambiar los estatutos y presentarme de nuevo", dijo.

Por otro lado, Laporta defendió la capacidad económica del club para fichar. "Tenemos capacidad para hacer un gran fichaje. Siempre hay fórmulas financieras, tenemos credibilidad", apuntó. "Pero creo que nuestra fuerza es el equipo. Muchos gallos en un mismo corral no funciona, y hay ejemplos, hemos pensado todos en el mismo caso. Podemos invertir si vemos que es necesario", añadió.