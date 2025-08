Fútbol: Joan Laporta: "La inscripción de Joan García no depende de la baja de Ter Stegen, pero es la vía más rápida"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que la inscripción del portero Joan García "no" depende de la marcha del alemán Marc-André Ter Stegen, aunque sí es "la vía más rápida y más directa" para conseguirla, y se ha mostrado convencido de que podrán "inscribir a todos" los jugadores. "No depende de la baja de Ter Stegen, lo que pasa es que la baja de Ter Stegen, que es una baja muy importante, es la vía más rápida y más directa de hacer la inscripción", reconoció ante los medios de comunicación en Daegu, donde el equipo azulgrana disputará el lunes su tercer y último encuentro de la gira asiática. Además, explicó que el asunto de las inscripciones "va progresando adecuadamente". "Más vale hacer el trabajo y no ir ventilándolo. Nosotros hacemos nuestro trabajo y estamos convencidos de que podremos inscribir a todos", aventuró. Horas antes, en una entrevista con la cadena CNN, Laporta destacó el "gran compromiso" del inglés Marcus Rashford por fichar por el conjunto culé. "Fichamos a este jugador porque tenía un gran compromiso con venir a Barcelona. Es rápido, fuerte, comprometido e hizo todo lo posible para fichar por el Barcelona. Presionó a su agente, habló con el club y, al mismo tiempo, con el Manchester United", confirmó. Tampoco rechazó la idea de jugar un partido de LaLiga en Estados Unidos. "Estamos encantados de viajar cada año a Estados Unidos porque nos sentimos queridos, respetados como club, y contamos con una gran afición. Sería un gran honor participar en un partido oficial de LaLiga que, al mismo tiempo, sería un acontecimiento importante en Estados Unidos. Somos un club que pertenece a LaLiga y somos responsables porque queremos comercializarla lo mejor posible. Estoy abierto y estamos a disposición de LaLiga", subrayó.