Fútbol: Joan Laporta y el Balón de Oro: "Quiero que lo gane uno del Barça y estamos con mucha ilusión"

BARCELONA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este lunes a su llegada a París para la gala del Balón de Oro que quiere que los integrantes del FC Barcelona, tanto jugadores, jugadoras como el técnico masculino Hansi Flick, puedan tener éxito en la ceremonia y, por otro lado, ha asegurado que el Spotify Camp Nou está ya "para jugar" si bien ello depende de una licencia de primera ocupación que debe entregar el Ayuntamiento de Barcelona.

"Yo lo que quiero es que uno del Barça gane, también tenemos nominados para el Kopa, para el Balón de Oro Femenino, para mejor portera, y también a Hansi Flick", aseguró Laporta a los medios desplazados a la capital francesa.

Además, del técnico aseguró que es muy trabajador pero que ha tenido "la gentileza" de acudir a la gala.

"Sabe que el club debe estar bien representado. Y para mí es el mejor entrenador del mundo. El año pasado saltó la sorpresa, todos estamos a la expectativa y con mucha ilusión con que nuestros nominados sean elegidos", aseguró.

En concreto habló de las posibilidades de Lamine Yamal, que opta al Balón de Oro y también a revalidar el Trofeo Kopa a mejor joven.

"Veo a Lamine con una ilusión contenida, rodeado de sus amigos y compañeros que también aspiran al título como Raphinha. Me gusta cómo se toman estos eventos. Ahora está lesionado por la maldita pubalgia. Él decía que igual estaba bien para la Real. Lo veo con mucha ilusión. Sería algo histórico", aseguró.

"Estamos encantados con él", añadió sobre el extremo.

"Está dando una lección de cómo se ha de llevar un equipo de fútbol de esta calidad y nivel. Le veo muy motivado, contento con el grupo, le están respondiendo todos. Le veo muy bien", manifestó.

Sobre la gala, y que el Barça sea el club más representado, aseguró que es un "gran orgullo".

"Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro y también por los nominados. Estoy contento porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene", reiteró.

"Que nuestros jugadores puedan competir con los mejores es un orgullo, es una motivación para seguir trabajando y mostrando nuestra forma de ser al mundo del deporte. Para el Barça es una cuestión de valores y tener a Alexia, Aitana, Lamine y Pedri es un orgullo. No sería tanta sorpresa, porque nuestros jugadores creo que son los mejores y pueden dar la campanada", añadió el dirigente blaugrana.

CONFIADO DE CARA A REGRESAR AL SPOTIFY CAMP NOU

Por otro lado, Joan Laporta aseguró que depende del Ayuntamiento de Barcelona, y de esa licencia de primera ocupación, que el Spotify Camp Nou pueda, ni que sea con 27.000 aficionados, acoger de nuevo al equipo.

"Estamos en ello, dependerá mucho de lo que digan los responsables del Ayuntamiento. Hemos hecho el trabajo, tenemos el certificado de final de obra, de control de obra, el de bomberos, el de medioambiente... El campo, lo ha dicho LaLiga y la UEFA, está para jugar", aseguró.

Sabemos que son procesos que se han de realizar y no queremos tampoco poner más presión de la necesaria, pero sí es cierto que llega un momento en el que esto ya está cerca.

Veremos qué dice el Ayuntamiento, hemos tenido visitas periódicas muy frecuentes, por la magnitud de la obra, y ya estamos preparados para todo.

Todas las subsanaciones que se han pedido las hemos ido haciendo, confiemos en que sea lo más rápido posible, pero no está en nuestras manos", aportó Laporta.

De momento, el club ha organizado para este martes una visita para medios a las obras para mostrar el avance de las mismas.