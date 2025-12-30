Fútbol. Jorge Azcón cree que el Real Zaragoza abonará los 10 millones para una nueva Romareda que es "imparable"

ZARAGOZA, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado este martes que cree que el Real Zaragoza va a cumplir con sus obligaciones con la sociedad La Nueva Romareda, que ascienden a 10.000.000 de euros, y que el nuevo campo de fútbol es "imparable". Azcón ha subrayado que es el Real Zaragoza el que tiene que confirmar que va a efectuar sus aportaciones, pero es "optimista" al respecto. "Es una magnífica noticia porque que el club tenga una economía saneada es la base para lo que todos queremos, que es que deportivamente le vaya bien", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al belén de la Casa de Amparo de la capital aragonesa. "Creo que esa aportación se hará realidad cumpliendo los compromisos que tenía el Real Zaragoza, pero sobre todo creo que la buena noticia es que esa situación económica del Real Zaragoza revierta en una buena situación deportiva", ha reiterado, destacando que el equipo lleva "unos últimos partidos algo mejor", tras un mal inicio de temporada que lo hundió hasta el último puesto, pero advierte que aspiran a que les vaya "todavía mejor". El presidente autonómico ha aprovechado también para reivindicar la fórmula elegida para construir el campo de fútbol entre el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, "todos colaborando, todos empujando en la misma dirección", lo que es "una fórmula de éxito".