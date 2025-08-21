Fútbol: Jules Koundé: "La Champions debe ser el objetivo, pero no ganarla no sería un fracaso"

BARCELONA, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El lateral derecho del FC Barcelona Jules Koundé ha asegurado que conseguir la Liga de Campeones "debe de ser el objetivo" de este curso, aunque no ganarla "no sería un fracaso", ya que hay otras competiciones y la temporada igualmente puede ser "muy exitosa", como considera que lo fue la anterior, en la que se quedaron a las puertas de la final tras caer contra el Inter de Milán en semifinales.

"Cada vez que empezamos la temporada nos planteamos objetivos y cuando estás en el Barça y además con el equipo que tenemos y con la temporada que hicimos el año pasado, debe ser el objetivo (la 'Champions'). No nos obsesiona, no hay que hablar todos los días pero claro que es un objetivo", ha asegurado ante los medios de comunicación en el acto de su renovación hasta 2030.

A continuación, el francés ha explicado que no es una obsesión, pero que todos "sueñan" con ganarla. "No es una obsesión en el sentido de que todo lo que no sea ganarla será un fracaso porque la temporada pasada, por ejemplo, creo que fue una temporada muy exitosa. Podríamos hacerlo mejor y ganar la Champions. Es nuestro objetivo, pero no es una obsesión porque tenemos otras competiciones también que pelear, otros títulos", destacó.

"Está claro que es la competición que genera más ilusión, no sólo aquí en el Barcelona, creo que en el mundo del fútbol. Es la competición que tiene más relevancia. Por eso decía que no era una obsesión, pero claro que todos soñamos con ganarla", profundizó el lateral.

Sobre su renovación hasta 2030, Koundé está "muy a gusto" con el club y la ciudad, así que ha sido "fácil" la decisión de seguir. "Estoy contento, la verdad, de renovar mi contrato. Es algo que ha sido bastante sencillo, vamos a decir, porque creo que el club, como yo, teníamos la misma voluntad de seguir. Estoy muy a gusto aquí, en el club, en la ciudad y con el equipo, así que la verdad que ha sido fácil", reveló.

El lateral, que llegó al Barça para jugar como central, ha destacado que cada vez se siente "más cómodo en esa posición" y que jugará donde le pida Hansi Flick. "La verdad que es una pregunta que siempre vuelve. Como lo he dicho varias veces, estoy muy a gusto en esa posición, creo que cada vez me afianzo más, me siento más cómodo", manifestó.

"También depende de lo que quiera el míster, yo siempre estoy dispuesto a jugar la posición que me pide, pero siendo honesto de verdad que siempre me voy a definir como un central reconvertido a lateral, porque he sido central básicamente toda mi vida, pero estoy muy a gusto en esa posición", declaró.

En la banda derecha comparte lugar con Lamine Yamal, de quien ha afirmado que es un "jugador extraordinario" y que entiende que no defienda tanto como cualquier otro jugador, si luego hace un gol o una asistencia. "Tenemos muy buena relación. La verdad que es un jugador, bueno, extraordinario, brillante y que además es un jugador de equipo.

Es decir, que suma y a veces vemos los regates y tal y porque es donde se pone el foco, pero es un tío que trabaja por el equipo, que tiene ese sentido de equipo", explicó. "Es cierto que igualmente no va a defender como otro más, porque también necesita esa energía para atacar, para hacer daño y yo lo entiendo muy bien. Al final yo soy defensa, aunque el lateral te exige también atacar y es algo donde disfruto más cada vez e intento mejorar. Pero mi primer trabajo es defender bien y en ese sentido no me molesta defender un poco más y el tío después hace asistencia, marca y hace un partidazo", afirmó.

Respecto a los aspectos a mejorar de cara a esta temporada, el lateral ha explicado que debe ser "encajar menos goles" y ser "más pragmático" en algunas ocasiones. "Podemos mejorar en todos los aspectos todavía. Podemos jugar mejor, atacar mejor, defender mejor, pero si tengo que quedarme con una cosa creo que sería igualmente esta temporada encajar menos goles", reveló.

"En algunos momentos de algunos partidos donde son los últimos minutos, no estás teniendo un buen día. El partido no está siendo cómodo, es igual entender que hay momentos donde no vamos a poder arriesgar tanto. No significa decir que vamos a negar lo que somos y la forma de jugar. Creo que sería más decir de a veces estar más pragmático", manifestó.

Por último, Koundé ha mostrado su "ilusión" con el futuro del club y el hecho de volver próximamente al Spotify Camp Nou. "Tenemos mucha ilusión, tengo mucha ilusión. Creo que sí, como lo he dicho, el club ha pasado momentos difíciles. Por supuesto, igualmente todo no está arreglado, pero creo que va por muy buen camino en todos los niveles. Así que espero que vamos a poder disfrutar más y tener la mejor situación por los años que vienen", destacó.

"Creo que es la ilusión de todo el mundo también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente porque es verdad que pude vivirlo el primer año y es un campo muy especial. Especial para nosotros, es nuestra casa. Creo que también la afición le tiene muchísimo cariño y tiene una importancia muy grande y también creo que influye también sobre los rivales porque es un campo histórico, histórico, especial, grande y donde puede entrar mucha afición", finalizó.