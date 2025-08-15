Fútbol: Jules Kounde renueva con el FC Barcelona hasta 2030

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El defensa del FC Barcelona Jules Kounde renovó este viernes de manera oficial su vinculación con el equipo catalán hasta 2030, uno de los pilares del equipo de Hansi Flick.

“El FC Barcelona informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Jules Kounde para la renovación de su contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2030", informó el club.

El propio Kounde había adelantado el pasado 30 de julio su intención de renovar, en una entrevista durante la gira asiática de pretemporada. "La renovación es una cuestión de días, cuando regresemos. Creo que todo está finalizado, así que estoy contento por esto. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea de seguir", dijo entonces el francés.

Dos semanas después, el club hizo oficial el acuerdo que escenificarán próximamente el club y el jugador "en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta". El francés, que llegó a la Ciudad Condal en 2022, se ha consolidado en la posición de lateral derecho como jugador clave para Hansi Flick.

El técnico alemán cuenta con Kounde con un lateral de largo recorrido, que además firmó una gran asociación con Lamine Yamal la pasada campaña. El galo, que fue el héroe de la Copa del Rey conquistada la temporada pasada ante el Real Madrid, cumplirá su cuarta temporada de azulgrana y acumula 86 participaciones consecutivas, más que ningún otro futbolista de la plantilla, entre el 25 de noviembre de 2023 y el 19 de abril de 2025.

El físico privilegiado del ex del Sevilla le hace ser indiscutible durante más de un centenar de partidos en los que ya tiene en su palmarés cinco títulos con el FC Barcelona: dos Ligas, dos Supercopas y una Copa del Rey, la que ganó con un cañonazo desde fuera del área en el 116' contra el eterno rival.

Por otro lado, el Barça informó de la venta de derechos de Trincao. "El FC Barcelona y el Sporting Clube de Portugal han llegado a un acuerdo para la venta del 50% de los derechos que el Club conservaba sobre el jugador Francisco Trincao", anunció.