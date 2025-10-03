Fútbol: Julián Álvarez: "Hemos hecho grandes partidos, queremos seguir la racha"
Fútbol: Julián Álvarez: "Hemos hecho grandes partidos, queremos seguir la racha"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -
El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se mostró "muy contento" con su momento de "confianza" y el del equipo con las últimas actuaciones en "granes partidos", con la intención de "seguir la racha" aunque sabiendo que "no será fácil".
"Muy contento sobre todo por estos últimos partidos que pudimos conseguir una buena racha de victorias, de buen juego, queremos seguir por este camino", dijo este viernes el argentino, en una entrevista facilitada por 'Mahou' después de ser elegido 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de septiembre por su afición.
El argentino, que sacó su mejor versión goleadora para rescatar al Atlético de su mal inicio de temporada, reconoció la importancia de haber jugado en el Metropolitano.
"Eran tres partidos seguidos en casa, sabíamos que no queríamos dejar puntos en el camino en las dos competiciones, con del derbi en el medio. Lo hicimos muy bien, nuestra casa ayuda mucho. Hemos hecho grandes partidos", afirmó.
"Muy contento (con los goles), sirve para la confianza personal, fue bueno para ayudar al equipo conseguir esta racha. Esperemos que esta confianza sirva como inyección para todo el grupo y seguir sumando de tres", añadió, elogiando también a un Antoine Griezmann que llegó a los 200 goles con el Atlético.
Además, la 'Araña' se refirió al partido de este domingo contra el RC Celta.
"Partido difícil. Recuerdo el de la temporada anterior, que lo ganamos sobre la hora, tuve la oportunidad de hacer gol. No va a ser fácil pero queremos seguir con esta racha de victorias, vamos a prepararnos para hacer un gran partido", terminó.
Otras noticias de Julián Alvarez
- 1
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 2
Black Rabbit: Jude Law y Jason Bateman logran una química imbatible en este drama criminal de Netflix
- 3
Adorni, sobre la defensa de Espert: “Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando”
- 4
La íntima entrevista al príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro de su vida”