Fútbol: Julián Álvarez quiere liderar el ataque del Atlético con su nuevo socio

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez afronta su segunda temporada como rojiblanco con el objetivo de ser el líder del equipo colchonero y mejorar los registros goleadores del curso anterior, una empresa en la que buscará la ayuda de uno de sus nuevos socios, Álex Baena, que llega al equipo con la vitola de ser uno de los mejores creadores de oportunidades de LaLiga EA Sports.

La temporada 2024-25 no fue todo lo satisfactoria que esperaba para el Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone acabó la competición a 12 puntos del campeón FC Barcelona, un resultado decepcionante teniendo en cuenta que finalizaron la primera vuelta en lo más alto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre los azulgranas.

Pese a ello, la afición rojiblanca tiene motivos para el optimismo, y uno de los más importantes es contar con Julián Álvarez. El delantero internacional argentino fue el máximo goleador colchonero en su primera temporada con 29 goles, 17 de ellos en LaLiga EA Sports. Así, la 'araña' firmó los mejores números de su carrera, mejorando sustancialmente los logrados en el Manchester City, donde nunca contó con el estatus de titular indiscutible.

Ahora, en la temporada 2025-26, el gran reto del argentino es mejorar sus prestaciones. Una empresa en la que Julián Álvarez tendrá nuevos socios, entre ellos Álex Baena. El atacante internacional español ha sido uno de los grandes nombres propios del verano rojiblanco, y llega al Metropolitano con la vitola de ser uno de los mejores creadores de ocasiones de la Liga en los últimos cursos. De hecho, las 95 oportunidades generadas por parte del andaluz la temporada pasada con el Villarreal fueron el mejor registro de la competición, a lo que hay que sumar las 23 asistencias que ha repartido en las dos últimas campañas.

De hecho, la conexión entre una de las llamadas a ser mejores duplas de LaLiga EA Sports tan sólo ha necesitado de dos partidos de pretemporada para comenzar a dar sus frutos. Y es que, en el segundo partido amistoso colchonero de pretemporada, ante el Newcastle, el primer gol del partido tuvo la autoría de Julián Álvarez. Un tanto que llegó tras un remate prácticamente para empujar asistido por el jugador almeriense.

Pero no es este el único motivo para confiar en el incremento goleador de Julián Álvarez. Otro argumento al que agarrarse es la mejora de rendimiento que han tenidos otros 'nueves' a las órdenes del Cholo Simeone en su segunda temporada como rojiblancos. Algo que experimentaron arietes como Antoine Griezmann, que paso de los 25 a los 32, Radamel Falcao, que firmó 36 en ambas temporadas pero con nueve partidos menos en la segunda, o Diego Costa, de 18 a 36 en el segundo año tras su cesión en el Rayo Vallecano.

Por otro lado, el ’19’ del Atlético de Madrid tendrá la motivación de que esta campaña culminará con la disputa del Mundial de México y Estados Unidos, por lo que su rendimiento durante el curso será clave para ganarse un puesto como titular en Argentina, donde tiene la dura competencia de Lautaro Martínez. Además, a esto se suma el hambre de títulos, ya que el pasado año fue el primero de Julián Álvarez sin conseguir ningún título desde que debutara como profesional en 2018.