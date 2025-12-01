Fútbol. Julián Calero, en su despedida del Levante: "Estaba seguro de que iba a salvar al equipo"

BARCELONA, 1 dic. 2025 (Europa Press) -

El exentrenador del Levante UD Julián Calero se ha despedido este lunes del club 'granota' tras su destitución después de la derrota ante el Athletic Club (0-2), agradeciendo el trato recibido durante su etapa en el Ciutat de València y reivindicando que deja al equipo a tres puntos de la salvación en una situación que, aseguró, confiaba plenamente en revertir.

"Estoy convencidísimo de que iba a salvar al equipo, pero son decisiones que se toman. Quiero que el Levante se salve, que encuentre el camino de la victoria. Lo digo con el corazón en la mano", aseguró en rueda de prensa.

El técnico inició su comparecencia con un mensaje de gratitud. "Hemos hecho esta comparecencia pensando en despedirme con una sonrisa, como llegué, y sobre todo siendo agradecido. Quiero que todo me salga del corazón. Tengo que dar las gracias a las personas que confiaron en mí, después de esa reunión tuve claro que mi sitio estaba en València", empezó.

"Gracias al club en general, que me ha intentado ayudar, y a las oficinas, donde he sentido el cariño y donde me han visto como una persona normal. Nos hemos dejado la vida, muchas horas trabajando por el equipo. Las gracias a todos mis jugadores, que los siento así aunque estuviera de prestado. Les exigí un día potente y lo aceptaron", expresó.

Calero recordó que ya intuía su salida tras el último partido, pero que quiso seguir adelante con normalidad. "Sabía que estaba complicado el sábado por la noche, pero decidí seguir hacia adelante. Me levanté temprano y hablé con los jugadores como si fuera a continuar. Recibí la llamada (del despido) y fue un momento doloroso, pero lo adapté con deportividad. Pregunté si era reversible, pero ya no había otro camino. Perder es un cuchillazo en el alma", explicó.

El entrenador madrileño desveló también cómo vivió el vestuario sus últimas horas. "En el descanso di un puñetazo a la pizarra y les dije que nos miráramos a los ojos, que éramos otra cosa. Los últimos mensajes han sido mensajes de Carlos, Iván, Matías, Brugué... Uno se va satisfecho, el equipo estaba metido", señaló, antes de reconocer que no quiso despedirse "de unos sí y otros no" y pedir disculpas a quienes no tuvieron minutos con él.

Sobre su etapa y lo que dejará en el club, Calero aseguró sentirse orgulloso. "Cogí un equipo en Segunda con muchos problemas y dejo un equipo en Primera a tres puntos de la salvación, y con jugadores que se han revalorizado. Me voy como un valenciano adoptado. No sabéis cuánto cariño me llevo", dijo. También defendió la importancia de esa revalorización a nivel económico: "La viabilidad del club es más directa en Primera. Los jugadores se han revalorizado y uno se siente orgulloso de haber colaborado".

Preguntado por qué consejo daría a su sustituto, lo evitó con naturalidad. "Ninguno. El que venga lo hará lo mejor posible. No seré yo quien se meta en ese jardín. Que venga con la tecla del resultado", indicó. Y sobre su futuro, aseguró que no se marchará de la ciudad. "Voy a quedarme en València hasta junio. Estoy muy a gusto. Estoy entero porque me siento feliz y fortalecido. Es la parte bonita de esta historia", concluyó.