Fútbol.- Kiat Lim: "El Nou Mestalla nos permitirá convertirnos en un club más competitivo, sostenible y ambicioso"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, recalcó este miércoles que la entidad está viviendo "un periodo de transformación" en el que el futuro Nou Mestalla será "clave" para acabar "con el cuello de botella" que sufren en su economía por las restricciones del 'Fair Play Financiero' de LaLiga y permitirá al club ser "más competitivo, sostenible y ambicioso".

"Hoy nos reunimos en un momento importante para nuestro club. Estamos viviendo un periodo de transformación. Quiero agradecer a cada uno de vosotros vuestra presencia y apoyo, porque sin vuestra pasión y lealtad nada de lo que estamos construyendo sería posible", apuntó Lim en su discurso inicial en la Junta General de Accionistas que se celebra este miércoles y facilitado por el club valenciano.

El directivo se centró principalmente en el Nou Mestalla, "uno de los temas centrales" de esta junta, y que "tras años de incertidumbre", su construcción "avanza según lo previsto, con la finalización estimada para el verano de 2027". "Este nuevo estadio no solo será el hogar de todos los valencianistas, sino también un activo estratégico para el club, la ciudad y toda la Comunidad Valenciana", subrayó.

"El Nou Mestalla será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del 'Fair Play Financiero' y las limitaciones de ingresos. Por este motivo, solicitamos el pleno apoyo de nuestros aficionados y accionistas a este proyecto, ya que nos permitirá convertirnos en un club más competitivo, sostenible y ambicioso", advirtió el hijo de Peter Lim, dueño del club.

Kiat Lim dejó claro que el nuevo estadio "actuará como motor económico y símbolo de modernidad" y que les permitirá "crecer como institución, crear empleo y atraer inversión a esta región", remarcando el acuerdo de financiación alcanzado con 'Goldman Sachs' como "un elemento clave para desbloquear definitivamente el proyecto".

Para el presidente valencianista esta es "una operación de gran relevancia" que hace que puedan "afrontar la construcción sin comprometer la estabilidad financiera del club". "El hecho de que inversores internacionales de primer nivel hayan decidido apoyar al Valencia CF demuestra la confianza que inspiramos hoy en los mercados financieros globales y sitúa a nuestro club firmemente en el mapa de los grandes proyectos deportivos europeos", puntualizó al respecto.

Por otro lado, en lo deportivo, Lim aseguró que "un objetivo debe ser volver a las competiciones europeas debe" y, en este sentido, en el club están "convencidos" de que van "por el camino correcto" y que este nuevo estadio les dará "el impulso necesario para hacerlo realidad".

"Mientras tanto, debemos seguir apoyando a nuestro entrenador, Carlos Corberán, y a todos nuestros jugadores, que demuestran su compromiso con los valores del Valencia CF día a día. Pero, sobre todo, debemos reconocer una vez más a la afición, que ha demostrado su fe en el equipo incluso en los momentos más difíciles", prosiguió el mandatario.

En cuanto a la estructura deportiva del club, recordó que han "introducido cambios significativos" como la llegada de Ron Gourlay como CEO de Fútbol, "un claro ejemplo del compromiso con la profesionalización y la excelencia". También están "reforzando la gestión deportiva, invirtiendo en el desarrollo del talento joven y buscando la máxima competitividad en todas las áreas".

"Sabemos que el camino por delante no es fácil, pero estamos convencidos de que estos cambios nos harán un Club más fuerte y mejor preparado para afrontar los retos futuros. Nos dirigimos hacia un momento histórico para el Valencia CF. Os pido vuestro apoyo y confianza en el entrenador y en los jugadores. Estoy seguro de que, juntos, volveremos al lugar que merecemos. Muchas gracias. Amunt Valencia!", concluyó Kiat Lim.