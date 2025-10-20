Fútbol.- Klopp afirma que "teóricamente es posible" que vuelva a entrenar al Liverpool

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp reconoció que es "teóricamente posible" que vuelva a entrenar al conjunto 'red' en el futuro, ya que dijo que "nunca entrenaría a otro equipo" en Inglaterra, aunque no echa "de menos" los banquillos.

"Dije que nunca entrenaría a otro equipo, a un equipo diferente en Inglaterra. Así que eso significa que será Liverpool. Sí. Así que sí, teóricamente es posible", reflexionó en el pódcast 'The Diary of a CEO' el ahora director de Fútbol de la empresa Red Bull. Sin embargo, el que fuera dueño del banquillo del conjunto inglés entre 2015 y 2024 insistió en que no echa "de menos" entrenar.

"Sí, soy entrenador, pero diferente, sin jugadores. Y no lo extraño. No extraño estar bajo la lluvia dos horas y media o tres horas. Y no echo de menos ir a la rueda de prensa cuatro o tres veces por semana", expresó.

"Entrené unos 1080 partidos, estaba en el vestuario muy, muy a menudo. No quiero morir en el vestuario solo porque es tan agradable. Tengo 58 años, no soy tan mayor. Eso significa que podría tomar la decisión en unos años. No lo sé, no tengo que tomarla hoy, simplemente puedo ver que deparará el futuro", agregó.

Ahora, en Red Bull como director de Fútbol de la compañía, dueña de varios clubes, está involucrado en un proyecto que realmente le "encanta". "Amo a las personas con las que trabajo y a los clubes y países de los que somos responsables. Estoy enfocado al 100% en ello", valoró.

Además, Klopp recordó a Diogo Jota, jugador que falleció en un accidente de tráfico en Zamora este verano y que él fichó para 'su' Liverpool. "Ese fue sin duda el día más triste de todo el año pasado. Todavía recuerdo cuando lo vi por primera vez jugando para los Wolves. Pensé, 'uf, ¿qué es eso?'", confesó.

"Superó absolutamente todas las expectativas como persona. Es superinteligente, un compañero verdaderamente increíble. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Es tan difícil, es muy difícil. Todavía no puedo hablar de ello correctamente. Fue un 'shock' increíble, era omnipresente en el vestuario", rememoró.

El alemán relató que recibió un mensaje por la mañana "de un amigo de Liverpool" en el que conoció la trágica noticia. "No lo podía creer, no era posible. Es un miembro de la familia. No lo podía creer. No puedes estar preparado para lidiar con cosas así", concluyó.