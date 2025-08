Fútbol: Koke: "Queremos ir a por grandes cosas, hay que subir el nivel todos"

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', apuntó que, pese a no ser "excusas", el equipo está falto de "ritmo" y con piernas pesadas por el trabajo físico de pretemporada, como se vio este domingo en la derrota (1-0) contra el Oporto, aunque apuntó que deben "subir el nivel todos". "Todavía nos falta ritmo, obviamente, llevamos dos semanas de muchísima carga, muchísimo trabajo, obviamente que no son excusas, pero bueno, es la realidad y desde ya hay que ver las cosas que tenemos que mejorar. Las cosas que hemos hecho bien, seguir potenciándolas", dijo en declaraciones a los medios del club. El conjunto de Diego Pablo Simeone disputó su primer partido de preparación con una discreta actuación. "Muchas cosas que obviamente hay que mejorar porque es el primer partido de pretemporada, estamos con mucha carga en las piernas, pero bueno, con ilusión. Ha venido gente joven, gente nueva con muchísimas ganas y desde ya todos con la cabeza puesta en el Espanyol", afirmó. Koke apuntó a aprovechar las "dos semanas que todavía quedan de preparación", "llegar en el mejor estado" al inicio de Liga, con la buena sensación de los fichajes pero apuntando a que todos tienen que dar más para luchar "por grandes cosas" como tienen de objetivo. "La verdad es que los he visto a todos muy bien, obviamente se tienen que adaptar, sobre todo al equipo, a las ideas que quiere el míster, pero los he visto sueltos, con ganas, con ilusión y eso es lo importante. Saben que vienen a un club súper exigente, que queremos ir a por grandes cosas y aquí hay que subir el nivel todos. Si queremos ganar cosas, tenemos que dar un poquito más todos y en eso estamos, en el camino de apretar más", terminó.