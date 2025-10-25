Fútbol: Koundé entra en una lista del Barça con bajas para el Clásico

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El técnico del FC Barcelona Hansi Flick dio la lista de 22 futbolistas para el Clásico de este domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con la presencia de Jules Koundé y las ausencias entre otros de Andreas Christensen y Raphinha.

Flick, que no podrá estar en el banquillo del Bernabéu este domingo a las 16.15 por sanción, recuperó a Koundé para la décima jornada de LaLiga EA Sports. El francés arrastraba molestias pero participó del entrenamiento de este sábado. Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con Raphinha, que sigue lesionado.

La enfermería azulgrana sigue ocupada, sin estar disponibles Joan Garcia o Marc-André ter Stegen, además de los centrocampistas Gavi y Dani Olmo y los atacantes Raphinha y Robert Lewandowski, ni un Christensen que empezó la semana con gastroenteritis.

La convocatoria para el Barça la forman: Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, R. Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric, Jofre, Xavi Espart, Pedri, Fermín, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Bernal, Dro, Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y A. Fernández.