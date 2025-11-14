Fútbol. Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga dejan la concentración de Francia para seguir recuperándose

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los futbolistas franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga abandonaron la concentración de la selección de su país y no viajaron junto a la expedición gala a Bakú (Azerbaiyán) por sendos problemas físicos que seguirán recuperando con el Real Madrid.

La selección francesa informó en su página web que Camavinga sufre "una distensión en el isquiotibial izquierdo", mientras que Mbappé sigue "aquejado de una inflamación en el tobillo derecho" que será examinada en Madrid este mismo viernes.

La delegación de la selección francesa volará a Bakú para enfrentarse a Azerbaiyán este domingo en el último partido de clasificación al Mundial de 2026, y ninguno de los dos jugadores madridistas estará disponible. Además, el centrocampista Manu Koné, de la AS Roma, también dejó la concentración al estar sancionado por amarillas para dicho partido.