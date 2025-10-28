Fútbol: Kylian Mbappé y Jude Bellingham vuelven a sonreír ante el FC Barcelona

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El delantero francés Kylian Mbappé vivió una gran noche este domingo ante el FC Barcelona, en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, marcando en el Clásico por cuarta ocasión consecutiva y ganando al conjunto blaugrana por primera vez desde abril de 2024, cuando lo hizo con el Paris Saint-Germain, mientras Jude Bellingham demostró que su olfato goleador se entona frente al equipo catalán, una de las 'víctimas' favoritas de ambos futbolistas.

Mbappé volvió a sonreír ante el Barça, en su versión más letal, dándole continuidad a su gran arranque de temporada como firme candidato al 'pichichi' en Liga -ya suma 11 dianas en 10 partidos-. El atacante galo batió hasta en tres ocasiones al meta polaco Wojciech Szczesny, aunque dos de esos tantos fueron anulados por fuera de juego.

El delantero volvió a ser decisivo en el Clásico, anotando el primer gol del partido y como el jugador más activo en el ataque blanco. Participó en 21 acciones con balón, sumó cinco remates a puerta -solo Szczesny evitó una cuenta goleadora mayor-, con casi un 91% de acierto en el pase (10/11) y sólo cuatro pérdidas en todo el partido.

Pero la noche de Mbappé en el Santiago Bernabéu dejó una mancha de récord. El francés erró un penalti rondando el minuto 50, cuando el meta polaco, con una gran estirada, provocó el primer fallo desde los once metros del Real Madrid en un Clásico desde hacía 34 años, cuando Andoni Zubizarreta paró un penalti a Emilio Butragueño en 1991.

El '10' galo no fallaba desde los once metros desde la última jornada de Liga del curso pasado, cuando Unai Marrero evitó su 'hat-trick'. Desde entonces y hasta la gran parada de Szczesny, máxima fiabilidad con cinco penaltis anotados. Aunque su fallo recordó a ese Mbappé rodeado de más dudas que certezas que erró dos lanzamientos desde los once metros seguidos en Anfield, plaza que visita el próximo martes, y San Mamés, donde él mismo reconoció que tocó fondo hace casi un año.

Pero su gol ante el Barça, en el cuarto Clásico consecutivo marcando, le dan ese impulso necesario para un periodo clave de la temporada. Y es que el conjunto catalán es uno de los rivales que más ha sufrido su voracidad. Incluso en la negativa serie de cuatro encuentros perdidos del curso pasado frente a los de Hansi Flick, el francés celebró cinco tantos, con un 'triplete' en Montjuïc en Liga el pasado mes de mayo.

También marcó, y mucho, al Barça cuando defendía a camiseta del PSG. En dos eliminatorias de Liga de Campeones convirtió 6 dianas, con dos victorias, un empate y una derrota con los parisinos. Mención especial merece su eficacia en sus dos visitas a Barcelona con el club francés, en las que marcó un 'hat-trick', en la ida de octavos de final de la 2020-21, y un doblete en la vuelta de cuartos del curso 2023-24. En total, 12 goles en 9 encuentros como rival de los azulgranas.

Bellingham y su positiva relación con el clásico

Arrancando su tercera temporada como jugador madridista, Jude Bellingham también demostró este domingo que el FC Barcelona se le da muy bien. El inglés estuvo notable en la victoria blanca y de nuevo hizo gala de su liderazgo. Asistió de manera brillante a Mbappé en el primer gol del partido y suyo fue el segundo tanto, marcando por segundo partido consecutivo. Además, participó en 53 acciones con balón, completó 19 pases, generó 2 ocasiones y remató en 5 ocasiones. El impacto del inglés en el Clásico no se hizo esperar, y en su primera temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid fue decisivo en los dos encuentros de Liga, con un doblete en Montjuïc (1-2) y dando el triunfo a los blancos en el Santiago Bernabéu con un tanto en los instantes finales para otra remontada (3-2).

Unos números que contrastan con el rendimiento de Bellingham ante el Atlético de Madrid, el otro gran rival en España del conjunto merengue. El inglés solo ha ganado dos de los ocho derbis que ha jugado ante los rojiblancos, y sigue sin estrenar su cuenta goleadora, aportando solo una asistencia frente a los vecinos de la capital.

La pasada temporada, cuando la llegada de Mbappé obligó a Carlo Ancelotti a buscarle un nuevo hueco al inglés sin demasiada fortuna, sufrió esas cuatro derrotas ante el Barça, sin aportar ni goles ni asistencias pese a jugar de titular y todos los minutos de esos cuatro Clásicos.

Tras una complicada operación en el hombro, el centrocampista va cogiendo tono y acercándose a su mejor versión, encadenando ya tres titularidades con Xabi Alonso, después de solo estar en el once inicial en uno de los cinco partidos previos en los que estuvo disponible. El '5' comienza a ser una pieza clave para el tolosarra, preocupado por generar las mejores situaciones que permitan al inglés explotar sus virtudes.