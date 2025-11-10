Fútbol. La AFE celebra en Las Ventas su gala de premios para los mejores de la temporada 2024-2025

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press)

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró este lunes en la simbólica plaza de toros de Las Ventas de Madrid su IV gala de entrega de los Premios AFE, en la que se distinguió a los y las mejores jugadores y jugadoras de la temporada 2024/2025, elegidos mediante votación por sus propios compañeros y compañeras de sus respectivas categorías de ámbito nacional.

Así, el extremo español del FC Barcelona Lamine Yamal y la delantera polaca del conjunto blaugrana Ewa Pajor fueron premiados como los mejores de LaLiga EA Sports y la Liga F Moeve, respectivamente, mientras que Yeremay Hernández, del Deportivo de La Coruña, fue reconocido como el más destacado de LaLiga Hypermotion.

El sindicato que preside David Aganzo también galardonó con el Premio Quini y el Premio Natalia Pablos a los máximos goleadores y las máximas goleadoras de Primera, Segunda y Tercera Federación, y Primera y Segunda Federación FUTFEM, y con el Premio Arconada y el Premio Carmen Arce 'Kubalita' a los porteros menos goleados y las porteras menos goleadas de dichas categorías.

Según indicó AFE en nota de prensa, entregó tres distinciones especiales al exportero Pepe Reina, ganador del triplete con la selección española y reconocido con el 'Premio Trayectoria Deportiva', al futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, que acaba de volver a jugar tras someterse por segunda vez a un tratamiento contra el cáncer y que fue distinguido con el 'Premio Manolo Esteo', y 'Sonrisas sin Cáncer', una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para combatir el cáncer infantil y mejorar la vida de los niños afectados y sus familias, que fue galardonada con el 'Premio Fundación AFE'.

"Para AFE es un día muy especial porque es una gala para los y las futbolistas, una gala sin trampa ni cartón porque son ellos y ellas las que eligen a los ganadores y ganadoras", remarcó David Aganzo, presidente del AFE.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, enfatizó la labor del sindicato que hace "posible que el fútbol español esté en lo más alto porque sin la base, no sería posible alcanzar este hito". "Le doy la enhorabuena a David Aganzo y a su equipo porque AFE es una organización muy rigurosa a la hora de atender a los y las futbolistas", subrayó.

La gala contó con la asistencia igualmente de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); Víctor Manuel Martín, jefe de Gabinete de Presidencia de LaLiga, Emilio García Silvero, director legal de la FIFA; y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid CF, además del exseleccionador Vicente del Bosque, Ángel María Villar, expresidente de la RFEF o Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo de la RFEF y de la selección española absoluta masculina.