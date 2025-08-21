Fútbol: la AFE obtiene respaldo de los capitanes para oponerse al partido de Primera División fuera de España

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se han reunido este jueves para valorar la solicitud que, según anunció el pasado 11 de agosto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), elevaría a UEFA y FIFA para disputar fuera del territorio nacional un partido de LaLiga EA Sports del presente curso 2025/26.

En un comunicado, la AFE recordó haber requerido a LaLiga "un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión" sobre ver un posible Villarreal-Barcelona en EE.UU.

"En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones", añadió la nota de prensa.

Ante eso la AFE consideró que, "por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por LaLiga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica".

"'Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia'.

Con este contundente mensaje, la AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con "los principales actores, que somos nosotros", zanjó el texto del sindicato.