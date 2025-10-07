Fútbol: La Agrupación de Peñas del Villarreal apoya el partido ante el Barça en Miami: "Es una oportunidad"

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agrupación de Peñas del Villarreal CF, entidad que agrupa desde hace 27 años las diferentes peñas del club castellonense, mostró su apoyo a la iniciativa de la entidad 'groguet' y el FC Barcelona de disputar el partido entre ambos conjuntos de la jornada 17 de LaLiga EA Sports en Miami (Estados Unidos), ya que lo ven como "una oportunidad que contribuye a la proyección internacional, expansión y consolidación" del club.

"La Agrupación de Peñas del Villarreal CF quiere trasladarle su apoyo a la iniciativa promovida por el Villarreal CF y el FC Barcelona para celebrar un partido en Estados Unidos. Nuestra entidad considera que el proyecto en el país norteamericano puede beneficiar tanto al conjunto de los clubes y jugadores como a la propia competición a nivel de repercusión internacional y mediática", explicó la carta del presidente de la agrupación, Javier Pérez, al del Villarreal, Fernando Roig.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la peñas del club 'groguet' explicaron que conocen de primera mano, a través de diferentes reuniones con el club, las "contraprestaciones que para los abonados del club y peñistas se han preparado y el impacto" que puede tener disputar un partido en Estados Unidos, en el que consideran que harán "historia".

"Nos planteamos esta iniciativa como una oportunidad para ofrecer, tal y como les hemos expresado a nuestra masa social, la posibilidad de desplazarse a Estados Unidos y asistir al partido en condiciones ventajosas", expresó la carta.

Así, el presidente de la agrupación reiteró que ven esta propuesta como "una oportunidad que contribuye a la proyección internacional, expansión y consolidación de la marca Villarreal CF, de sus patrocinadores, de la ciudad y de los aficionados y peñistas", especialmente en "un país de alto valor estratégico como Estados Unidos".

Este lunes, la UEFA confirmó que ha aprobado "excepcionalmente" la petición elevada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para jugar el Villarreal CF-FC Barcelona, previsto para el 21 de diciembre, en Estados Unidos, aunque insistió en su "oposición a que los partidos de liga nacional se disputen en el extranjero".

"Dos solicitudes fueron aprobadas excepcionalmente debido a las lagunas regulatorias a nivel mundial. La UEFA se comprometió a consolidar la integridad de las competiciones nacionales y la perspectiva de los aficionados en las próximas reglas de la FIFA", señaló en un comunicado el organismo rector del fútbol europeo.

Este recordó que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el pasado mes de septiembre, "realizó nuevas consultas con las partes interesadas".

"Esta consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno a la posibilidad de que los partidos de liga nacional se trasladen al extranjero", advirtió la UEFA.

Sin embargo, el organismo aclaró que "dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro y detallado", su Comité Ejecutivo había decidido, "a regañadientes, aprobar, excepcionalmente, las dos solicitudes que se le presentaron". El pasado 11 de agosto, la RFEF elevó a la UEFA la petición para autorizar que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-26, previsto para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Jugar un partido oficial del campeonato en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que lo intentó en varias ocasiones, encontrando por entonces la fuerte oposición de la RFEF que encabezaba Luis Rubiales, pero que parece que por fin lo conseguirá, apoyado en el cambio de la normativa de la FIFA que ya no considera prohibido que un partido de liga se dispute fuera del territorio de la competición.