Fútbol. La Asamblea Nacional Catalana llama a llenar de 'esteladas' el partido Cataluña-Palestina del 18 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha llamado a llenar de banderas 'estelades' el partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Cataluña y Palestina que se jugará el 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
En un vídeo de la entidad en 'X' recogido por Europa Press, Llach ha asegurado que "Palestina necesita un Estado, Cataluña también", y ha añadido que la ANC siempre luchará por la independencia de Cataluña y por eso apoyará las selecciones catalanas.
"La lucha de los pueblos es muy importante para su liberación y su realización colectiva. Una nación, una selección", ha subrayado Llach, que ha llamado a llenar el Estadi Olímpic en una jornada reivindicativa y de solidaridad con Palestina.
