Fútbol.- La Copa de África masculina pasará a jugarse cada cuatro años a partir de 2028

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) - La Copa de África de Naciones masculina se disputará cada cuatro años a partir de 2028, en lugar de cada dos, y se introducirá una nueva Liga de Naciones en ese continente a partir de 2029, según informó este sábado la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Patrice Motsepe, presidente de la propia CAF, anunció esta medida durante una rueda de prensa celebrada en Rabat (Marruecos) en la víspera de que comience una nueva edición del máximo torneo de selecciones. "Los cambios redundan en beneficio de África, ya que el calendario mundial debe estar mucho mejor sincronizado y armonizado", dijo Motsepe. La noticia será bien recibida por los clubes europeos, hartos de dejar marchar a jugadores africanos cada dos años en mitad de sus temporadas. Eso sí, han fracasado los anteriores intentos de disputar este torneo en los meses de verano. Motsepe afirmó que la Copa de Naciones de 2027, organizada por Uganda, Kenia y Tanzania, se celebrará según lo previsto, y que la edición originalmente prevista para 2029 se adelantará a 2028. Y la siguiente Copa de Naciones será entonces en 2032, lo que significa que tendrá un ciclo de cuatro años igual que la Eurocopa y el Mundial. Este cambio de ritmo podría permitir que la Liga Africana de Naciones debutase en 2029. Según indicó Motsepe, en ella participarían las 54 asociaciones miembros de su continente, con partidos en septiembre y octubre, antes de jugarse la final en noviembre.