Fútbol.- La EFC cambia de nombre y pone a los "clubes en el corazón"

BARCELONA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Asociación Europea de Clubes (ECA) ha pasado a llamarse European Football Clubs (EFC), una "declaración de principios", según su presidente y el del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, y que pretende mostrar que los 800 clubes de los 55 países que agrupa están "en el corazón" de la organización como una voz unificada.

"Es una declaración de principios: que el fútbol está en el corazón de todo lo que hacemos, y que los clubes están en el corazón de todo lo que representamos. Nuestro nombre por fin refleja nuestro propósito, y nuestro propósito da sentido a nuestro nombre. Nunca dejaremos de trabajar por los intereses colectivos de todos nuestros miembros y por el desarrollo del fútbol de clubes en su conjunto", ha declarado Nasser Al-Khelaïfi.

Durante el evento de presentación de la EFC, celebrado en Roma en la víspera de la Asamblea General de la organización, el presidente de la nueva EFC ha explicado que esto va más allá de un "simple cambio de identidad". "El lanzamiento de la EFC marca un momento histórico en la evolución y modernización de nuestra institución", afirmó.

"Hemos puesto las palabras 'clubes de fútbol' y las tres letras más importantes -"EFC"- en el corazón de nuestro nombre, para comunicar con mayor claridad quiénes somos y qué representamos. Pero esto es mucho más que un simple cambio de identidad: demuestra que seguimos pensando de forma diferente y rompiendo límites para ser aún mejores", destacó.

Este cambio de identidad refleja la "profunda transformación" que está llevando a cabo la organización, habiendo triplicado su número de clubes en los últimos dos años. Además, ha participado un "papel clave" en el cambio de los formatos de las competiciones europeas.

Mientras que también ha reforzado sus alianzas estratégicas a largo plazo con la UEFA y la FIFA, logrando "compensaciones históricas" por la cesión de jugadores a las selecciones nacionales.

La Asamblea General de la EFC, que se celebra esta semana en Roma, reunirá a cientos de dirigentes de clubes y líderes del mundo del deporte para debatir sobre el futuro del fútbol. El programa incluirá la participación de grandes leyendas del fútbol como Zlatan Ibrahimovic, Lucy Bronze y Sara Gama, así como la grabación en directo de un episodio de 'The Overlap', el programa de fútbol presentado por Gary Neville, Jill Scott, Jamie Carragher, Ian Wright y Roy Keane.

Además, el evento contará también con el lanzamiento de la Red Femenina de la EFC, en colaboración con Women in Football, y con varios foros para clubes, futbolistas y dirigentes, centrados en los retos y oportunidades del futuro del fútbol, incluido uno con Fanatics, la plataforma líder de comunidades de aficionados a nivel mundial.