Fútbol.- La España de De la Fuente busca igualar la fiabilidad de la campeona del mundo

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - La selección española de fútbol se enfrenta durante este parón de selecciones en partidos de clasificación para el Mundial 2026 a Georgia, en Elche, y Bulgaria, en Valladolid, dos encuentros que en caso de ganar permitirían a 'la Roja' elevar hasta 29 los partidos oficiales en los que se mantiene invicta, igualando su mejor registro histórico. España confirmó en el pasado parón de selecciones que sigue estando en un momento de forma magnífico. El combinado de Luis de la Fuente inició su camino hacia el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con inmejorables resultados y sensaciones. Goleó a Bulgaria (0-3) y arrasó a Turquía (0-6) en el, a priori, partido más exigente del grupo. Ahora, la actual campeona de Europa tiene en su mano igualar los 29 partidos oficiales que estuvo la selección sin perder entre 2010 y 2013, en la que es la mejor racha de la historia del combinado español. Y es que, desde que De la Fuente se hiciera cargo del equipo y debutara en marzo de 2023, 'la Roja' sólo ha caído derrotada en un partido oficial de los 29 que ha disputado, ante Escocia (2-0), en el que era su segundo al frente de la Absoluta. Desde entonces, la 'Roja' está inmersa en una racha de 27 duelos consecutivos sin perder, con 22 triunfos y 5 empates, una lista de resultados que es también la mejor de cualquier selección en la actualidad y la segunda más larga de la historia de España. Así, y con el triunfo de una Liga de Naciones y una Eurocopa de por medio, sólo dos partidos separan a la España de Luis de la Fuente de la de Vicente del Bosque, al menos, en el objetivo mundo de los resultados. Ahora, en este segundo parón de la temporada, en el que el combinado nacional se mide a Georgia y Bulgaria, ambos como local, ese récord podría igualarse. Además, en caso de hacerlo, podría convertirse el próximo 16 de noviembre en la mejor dinámica de resultados de la historia del combinado español si no cae en territorio georgiano en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Una racha en la que la tetracampeona continental ha tenido que superar hasta seis veces a una campeona del mundo --dos a Italia, dos a Francia, una a Alemania y una a Inglaterra--. Además, también se mantuvo invicta ante rivales de entidad como Países Bajos, Croacia o Portugal, aunque los tres lograron también no perder y el combinado portugués se impuso en la tanda de penaltis que decidió el título de la Liga de Naciones 24-25. Dos años y medio de grandes resultados, con un global con el técnico riojano de 26 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con el otro revés en un amistoso ante Colombia (0-1), pero sobre todo de buen fútbol. Además, España ha vuelto a enamorar al universo fútbol con un estilo vertical y atractivo, aunque sin perder la esencia del famoso 'tiki taka', redefinido para adaptarse a un fútbol más vertical y físico, en el que jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fabián Ruiz o Mikel Merino se adaptan a las mil maravillas. Sin embargo, en este penúltimo asalto a la España de Del Bosque no podrá contar con alguno de sus jugadores referentes como Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández o Dani Carvajal. Pese a ello, Luis de la Fuente ha demostrado en otros momentos que si algo tiene esta generación de futbolistas españoles es fondo de armario.