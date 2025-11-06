Fútbol. La española Olatz Rivera arbitrará la final del Mundial Femenino sub-17 en Marruecos

LA NACION

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha designado a la árbitra vasca Olatz Rivera para dirigir el próximo sábado (20.00 horas) en Rabat (Marruecos) la final del Mundial Femenino sub-17, que enfrentará a las selecciones de Corea del Norte y de Países Bajos, y a su lado estará la asturiana Eliana Fernández como árbitra asistente principal.

"Una gran noticia para las dos colegiadas y para el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol en su apuesta decidida y firme por el arbitraje femenino en España", indicó este jueves la propia RFEF en su página web.

"Olatz es internacional desde 2025 y pertenece al grupo Élite de UEFA junto con su compañera española Marta Huerta. La árbitra vasca debutó en Primera División femenina en 2017 y desde la pasada temporada también dirige encuentros en Primera Federación masculina", añadió la nota de prensa.

Esta designación, según zanjó la misma nota, "supone un nuevo éxito internacional para la colegiada española que ya este pasado verano fue elegida por UEFA para estar presente en la Eurocopa Femenina disputada en Suiza donde dirigió el encuentro entre Polonia y Dinamarca".

