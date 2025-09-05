Fútbol.- La Federación Alemana de Fútbol muestra su apoyo a Israel

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, se posicionó con Israel en el inicio de un torneo juvenil con la guerra de Gaza como telón de fondo, apuntando que Alemania tiene una obligación especial tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

"Soy historiador y soy consciente de nuestra responsabilidad. Sé lo que se hizo al pueblo judío en la historia alemana. No debemos olvidarlo nunca. Debemos adoptar una postura clara y apoyar a Israel", declaró el presidente de la DFB.

Neuendorf pronunció estas palabras al comienzo del torneo Walther Bensemann Memorial en el campus de la DFB en Fráncfort. En él participan hasta el domingo seis equipos sub-17, entre ellos el Maccabi de Tel Aviv.

"Estoy muy contento de que el Maccabi esté aquí. La DFB tiene lazos muy estrechos con Israel. La invitación al Maccabi es una expresión de ello", declaró Neuendorf.

Bensemann fue uno de los padres fundadores de la DFB en 1900 y fundó la revista deportiva Kicker en 1920. El intelectual judío murió en el exilio suizo en 1934 tras huir de Alemania, donde los nazis llegaron al poder el año anterior.

La Copa Bensemann se celebró por primera vez en 1937 y está considerada el torneo juvenil más antiguo de Europa. Además de partidos, el evento incluye encuentros con testigos presenciales del Holocausto y debates sobre temas como el antisemitismo, el racismo y la discriminación.