Fútbol: La FIFA autoriza que el Athletic Club pida el 'transfer' de Aymeric Laporte

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha dado autorización a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF) el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) de Aymeric Laporte, quien todavía es central del Al-Nassr. Así lo ha informado este jueves en su página web el Athletic Club, entidad que quiere concretar cuanto antes su fichaje de Laporte. "Una vez que dicho CTI sea emitido, se podrá realizar la inscripción del jugador en el Athletic", ha añadido el comunicado oficial del club bilbaíno.

El pasado 1 de septiembre, el Athletic acordó fichar al defensa hispano-francés, pero la solicitud de transferencia realizada a través de la plataforma TMS de la FIFA "no pudo completarse en su totalidad" debido a "razones ajenas" a su "voluntad" y a "factores externos", según relató días más tarde el propio Athletic mediante una nota de prensa. Pese a ello, la RFEF pidió el 2 de septiembre a la FIFA que hiciese "una excepción de validación" para lograr el 'transfer' de la SAFF y que Laporte fuese inscrito. Aunque la FIFA denegó esa solicitud en primera instancia, el club siguió trabajando con el marco legal existente para cumplir con la voluntad de todas las partes, lo cual al fin ha conseguido.