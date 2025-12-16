Fútbol.- La Fundación AFE impulsa su VI Subasta Solidaria junto a la Fundación Xana y con Luis Enrique como padrino

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebra la VI edición de la Subasta Solidaria de la Fundación AFE, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Xana, entidad que trabaja para ayudar a niños y niñas afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

A través de un comunicado, la asociación anunció que esta edición contará con el Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, como padrino para liderar esta iniciativa solidaria con el objetivo de unir fuerzas para acompañar y apoyar a familias en situación de especial vulnerabilidad.

La subasta se desarrollará desde este martes 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre a las 21.00 horas, permitiendo así pujar por artículos únicos donados por grandes figuras del deporte a través de la web oficial: www.fundacionafe.com.

Bajo el lema #AFEConEquipoXana, la subasta cuenta con donaciones de deportistas como Kylian Mbappé, Rafa Nadal, Pedri, Ricky Rubio, Ousmane Dembélé, Arturo Coello, el equipo Ryder Cup 2025, Marta Ortega, Vinícius Júnior, Ewa Pajor, Julián Álvarez, Paula Badosa, Raphinha, Antoine Griezmann, Jude Bellingham, Martina Calvo, Andrés Iniesta, Yeremay Hernández, Borja Iglesias, Ferran Torres, Arda Güler y Pedro Delgado.