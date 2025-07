Fútbol.- La inglesa Ella Toone revela que su abuela murió el día de la final de la Eurocopa Femenina

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La futbolista inglesa Ella Toone, estrella de la selección de su país, ha revelado este jueves que su abuela falleció en la mañana del pasado 27 de julio, mismo día en el que Inglaterra conquistó la Eurocopa Femenina ganando por penaltis a la selección española en la final. Toone, de 25 años, disputó los primeros 87 minutos de ese partido en Basilea (Suiza), donde las 'Lionesses' revalidaron su título de la EURO gracias a la tanda de penas máximas, tras haber empatado (1-1) en el tiempo reglamentario y también en la prórroga. "Incluso en los mejores momentos, la vida puede golpearte con los peores", publicó la centrocampista del Manchester United en su cuenta de Instagram. "Mi nana Maz dio su último suspiro la mañana de nuestra final de la Eurocopa. Me consuela saber que pudo verlo desde el mejor asiento de la casa con papá, su persona favorita", añadió Toone en su mensaje. "Te echaré de menos para siempre, nana, pero apreciaré los recuerdos especiales que construimos, no hay suficientes palabras que pueda decir para resumir la persona que eras, pero estoy agradecida de que fueras mi nanna. Mi nana, amante del fútbol, loca y divertida", definió a su abuela. "Hace tantos años, cuando apostabas en las casas de apuestas a que algún día jugaría para Inglaterra... y el día que nos dejas, la volvemos a traer a casa. Siempre lo supiste", aludió Toone al lema inglés 'It's coming home' que popularizó una canción para la EURO masculina de 1996. La portera inglesa Hannah Hampton, clave para las 'Lionesses' durante todo el torneo y que además detuvo dos penaltis en la tanda frente a España, también perdió a su abuelo apenas dos días antes de jugar la final.