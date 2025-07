Fútbol: La inspección a Rubiales concluye que no hay irregularidades en sus ingresos en ejercicios del caso Supercopa

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La defensa del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha solicitado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) que incorpore a la instrucción el acta de la inspección de la Agencia Tributaria que concluye que "no hay irregularidad alguna" en los ingresos de los ejercicios 2020 a 2022 investigados en el llamado 'caso Supercopa'. Así consta en el escrito, con fecha de este 22 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado del exmandatario de la RFEF José Vicente Gómez Tejedor ha solicitado a la sección incorporar el documento con las conclusiones del informe fiscal que analiza la situación económico-financiera de Rubiales en España y fuera de territorio nacional para que se una a las actuaciones. En la instrucción, la jueza del caso, Delia Rodrigo, investiga al expresidente de la RFEF por los presuntos delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales durante su gestión al frente del organismo en la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Asimismo, también está investigado el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué porque en 2019, siendo aún futbolista en activo, firmó un contrato como representante de su empresa Kosmos por el que la Supercopa de España se jugaría en el país árabe a cambio de 40 millones. La empresa de Piqué se embolsó 4 millones en concepto de comisión. Ante una denuncia presentada por la Asociación y Transparencia en el Deporte, el resultado de la inspección fiscal ha sido determinar una cuota tributaria de cero euros, lo que se traduce en que "el órgano de inspección concluye que no existe irregularidad fiscal alguna en los ingresos de Rubiales referidos al periodo (2020-22) objeto de comprobación". Además, el letrado de Rubiales subraya que el acta recoge que la conclusión alcanzada por la Inspección de la AEAT concluye que "no se aprecian contingencias tributarias susceptibles de regularización en relación con los periodos y conceptos objeto de la presente acta". Asimismo, el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, señala que "no han aflorado rentas, rendimientos o saldos no declarados" y que tampoco se han detectado indicios de rendimientos o bienes fuera de España "que hayan sido sustraídos" del conocimiento de la AEAT. "En opinión de los actuarios actuantes no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias tipificadas en la Ley General Tributaria", agrega el escrito. Así, la defensa insiste en que la inspección "ha alcanzado la conclusión que no existe el elemento objetivo (beneficio económico desde la dimensión tributaria) de los tipos de injustos que son objeto de investigación". Para la defensa de Rubiales las conclusiones de este acta de inspección de la AEAT es "un paso muy importante" en la defensa de la "honestidad" de la gestión del exdirectivo, que, en términos económicos, "se caracterizó por el despegue de la RFEF, que elevó bajo su mandato los ingresos de 140 millones de euros anuales hasta los 400 millones".