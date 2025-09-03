Fútbol. La Liga celebra "un nuevo hito en la lucha contra el racismo" con la condena al acusado de insultar a Williams

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

LaLiga celebró este miércoles "un nuevo hito en la lucha contra el racismo en el fútbol" tras la condena de un año de prisión a la persona que profirió cánticos racistas al delantero del Athletic Club Iñaki Williams en enero de 2020 durante un partido en el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona).

La Audiencia Provincial de Barcelona dictaminó este miércoles un año de prisión para este aficionado y una multa de 1080 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Además, también le impuso la prohibición de trabajar en el ámbito deportivo durante 4 años y de acceder a un estadio de fútbol de cualquier categoría durante 2 años.

LaLiga, que fue quien denunció estos hechos ante la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y que pedía inicialmente la misma pena que el Ministerio Público, recalcó que "esta sentencia constituye un nuevo hito en la lucha contra el racismo en el fútbol" y que continuaba con su "línea de actuación firme y coherente en defensa de los valores de respeto e inclusión".

El organismo que preside Javier Tebas recordó que su línea de actuación en este tema "fue precisamente reforzada a raíz de este incidente racista contra Iñaki Williams hace ahora ya más de cinco años", ya que fue el primero que denunciaron ante la justicia y sobre el que reforzó toda su estrategia para combatir esta lacra.

"Este es un paso más que ratifica el compromiso de LaLiga, que continúa trabajando con determinación para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación en el deporte", sentenció la patronal de clubes.