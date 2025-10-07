Fútbol.- La Liga denuncia cánticos de "violador" hacia el delantero del Elche CF Rafa Mir en Mendizorroza

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

LaLiga informó este martes de los cánticos de "Rafa Mir, violador" contra el delantero del Elche CF en su partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza, en su escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

"En el minuto 43 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Polideportivo, detrás de la portería donde se encuentra la grada de animación local, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico 'Rafa Mir, violador', dirigido al jugador visitante", informó la patronal en un comunicado.

Ese mismo fondo de Mendizorroza le dedicó este cántico al delantero murciano hasta en cuatro ocasiones, en los minutos 43, 57, 68 y 69, y antes, en la primera mitad, LaLiga también denunció que desde "la grada de animación local entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico 'Rafa escoria, fuera de Vitoria'".