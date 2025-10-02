Fútbol: La Liga F cerró su mercado de verano con 137 nuevas incorporaciones para la temporada 25-26

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Liga F Moeve cerró su mercado de fichajes el pasado 19 de septiembre con un total de 137 incorporaciones, 44 procedentes de otros países, mientras que 24 vinieron de ligas potentes como las de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Además, según detalló Liga F en nota de prensa este jueves, esta nueva campaña contará con 338 futbolistas inscritas de 39 nacionalidades diferentes repartidas por cuatro continentes, siendo la Superliga inglesa la principal a nivel mundial que más ha aportado a Liga F Moeve durante este mercado de fichajes con seis jugadoras, mientras que con cinco se encuentra la liga francesa.

Los clubes que más jugadoras han incorporado en el mercado de fichajes son el DUX Logroño, recién ascendido, y la SD Eibar, ambos con trece fichajes en sus filas, seguidos por el Levante UD (12) y el Sevilla FC (10). Del mismo, Liga F celebró que "la apuesta de la competición española y de los clubes en la formación de las futbolistas jóvenes ha vuelto a tener sus frutos durante este mercado de fichajes".

Así, 24 futbolistas procedentes de las canteras de los 16 clubes que conforman la Liga F Moeve han logrado dar el salto y contar con ficha del primer equipo para afrontar la temporada 2025-2026, lo que confirma al campeonato como "una competición joven, con una edad media de 25 años".

"El gran trabajo de los clubes desde la profesionalización del fútbol femenino unido a la creación de Liga F ha permitido al fútbol femenino ser el segundo deporte con más mujeres federadas en España superando las 100.00 licencias. Estos datos y el crecimiento de la competición también se reflejan en los éxitos de la selección española y en los premios individuales como el Balón de Oro y los Trofeos Kopa y Gerd Müller", aseguró Liga F.