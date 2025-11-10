Fútbol. La Liga F Moeve se jugará con balón amarillo hasta la jornada 25

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Liga F Moeve jugará a partir de la siguiente jornada 11 y hasta la jornada 25, a principios de abril, con el balón oficial PUMA Orbita de color amarillo, en una tradición que esta vez hará que se jueguen las mismas jornadas con el balón blanco que con el color considerado de invierno.

"PUMA y Liga F presentan el nuevo balón oficial Orbita, un balón que combina innovación tecnológica y precisión con un diseño que refleja la energía y el talento del fútbol femenino, con el que se disputarán los encuentros de Liga F Moeve desde la Jornada 11 hasta la 25", anunció la Liga F Moeve en un comunicado.

En un "vibrante color amarillo" para garantizar la máxima visibilidad en el campo, el balón invernal combina degradados en tonos neón, contrastes eléctricos y el icónico felino PUMA en rosa y naranja, simbolizando la "velocidad y la determinación" del fútbol femenino.

El nuevo balón ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento sobresaliente en el fútbol de élite, cumpliendo con altos estándares de la certificación FIFA Quality Pro.

"En su diseño destacan los 12 grandes paneles sin costuras, de igual forma y tamaño que garantizan un peso equilibrado y que mejoran la aerodinámica y la precisión en el vuelo por sus bordes ampliados; el moldeado de alta frecuencia para una máxima retención de forma y menor absorción de agua que permite, a su vez, un tacto muy suave al golpearlo", destaca la nota de prensa.

Con el nuevo balón se disputarán los partidos de Liga F desde la Jornada 11 (16 de noviembre de 2025) hasta la Jornada 25 (5 de abril de 2026).