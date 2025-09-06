Fútbol. La Liga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
LaLiga continúa realizando auditorías y revisiones técnicas para comprobar si el Estadio Johan Cruyff puede albergar el FC Barcelona-Valencia CF de la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26, después de que el recinto ya presente avances positivos en este sentido.
Según confirmaron fuentes de la patronal a Europa Press, todavía no hay una confirmación definitiva a que el Estadio Johan Cruyff vaya a albergar el encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF del próximo domingo 14 de septiembre (21.00 horas), correspondiente a la cuarta jornada del campeonato liguero.
Y es que LaLiga continúa realizando auditorías y revisiones técnicas que proseguirán durante la próxima semana. Por tanto, y aunque la opción del Johan Cruyff presenta avances positivos, según la patronal, la confirmación definitiva de que este vaya a ser el recinto que acoja el encuentro está pendiente de la verificación de todas las condiciones requeridas.
El Johan Cruyff, con capacidad para unos 6000 espectadores y en la ciudad deportiva blaugrana, ya albergó el pasado 10 de agosto la 60ª edición del Trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Como 1907 italiano, después de que no se pudiera disputar en el Camp Nou porque el progreso de las obras de remodelación del recinto lo impidieron.
