Fútbol: La Liga y Meliá Hotels International unen fuerzas para fortalecer su posicionamiento en Oriente Medio

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

LaLiga y Meliá Hotels International anunciaron este jueves un acuerdo de patrocinio que les con el objetivo común de "fortalecer su posicionamiento en uno de los mercados de lujo con mayor proyección y pasión por el fútbol y la hospitalidad, como es Oriente Medio".

Según indicaron las dos marcas en nota de prensa, "esta alianza representa una apuesta decidida por el crecimiento y la visibilidad en una región clave para ambas compañías, donde el deporte rey y el turismo de calidad van de la mano".

Fruto de este acuerdo, Meliá Hotels International, que opera actualmente dos hoteles en Emiratos Árabes, el ME Dubai y el Meliá Desert Palm, member of Meliá Collection, tendrá presencia destacada en todos los partidos de LaLiga emitidos en la región, con visibilidad adaptada al mercado en los soportes publicitarios laterales del campo de juego.

Además, la incorporación de la leyenda del Real Madrid y el FC Barcelona Luis Figo como embajador de LaLiga reforzará aún más su vínculo con los aficionados, "generando puntos de conexión auténticos que integran deporte, estilo de vida y viajes".

Igualmente, se ha diseñado un completo programa de activaciones que conecta directamente con los clientes y aficionados. Así, a través del programa de fidelidad 'MeliáRewards', los socios podrán disfrutar de experiencias VIP únicas como entradas a partidos, visitas exclusivas a estadios, encuentros con jugadores y mucho más, "acercando así la emoción de LaLiga a los viajeros más fieles de la compañía hotelera líder en España".

La colaboración también incluye la presencia de Meliá en 'LaLiga Show' en árabe, el programa de LaLiga con gran alcance en YouTube y redes sociales, y se prevé también la grabación de episodios especiales desde alguno de los hoteles que Meliá opera actualmente en Dubai, "fortaleciendo el vínculo entre ambas marcas en un formato cercano e inspirador".

En el ámbito digital, el acuerdo contempla un potente plan de contenidos y campañas conjuntas en las redes sociales oficiales de LaLiga, incluyendo 'Instagram', donde la competición cuenta con más de 50 millones de seguidores a nivel mundial.

"Este patrocinio representa la unión de dos embajadores globales de la marca España. Compartimos valores como la excelencia, la pasión y la vocación internacional. Con esta alianza queremos seguir construyendo experiencias únicas y aumentar nuestro impacto en un mercado clave para nuestra compañía, como es Oriente Medio, donde tenemos un importante foco de expansión", afirma Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, recuerda que "Oriente Medio es una región clave" para su organismo. "Esta alianza con Meliá Hotels International refuerza nuestro compromiso con la expansión global.

Unirnos a una marca con la que compartimos origen, valores y visión internacional representa una gran oportunidad para seguir creciendo juntos y acercar el universo LaLiga a millones de aficionados y viajeros en todo el mundo", apunta el dirigente.