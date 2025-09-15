Fútbol.- La Liga y 'Panini' celebran 54 años de unión con un álbum de 660 cromos que "es parte de la sociedad española"

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El mítico álbum de cromos de LaLiga EA Sports de 'Panini', con todos los jugadores que disputan la competición esta temporada 2025-2026, cumple 54 años y lo celebra con una colección de 660 adhesivos que ya "es parte de la sociedad española" y "hace una difusión mundial de la mejor liga del mundo".

"Una relación de 54 años es impensable en el ámbito empresarial. Esta colección es parte de la sociedad española y de nuestra competición. Está presente en las comidas familiares y también hace que los niños conozcan muchos jugadores más allá de las estrellas", afirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el acto de presentación del álbum en la sede de la patronal en Madrid.

El acto también contó con Lluís Torrent, director de 'Panini España'; Unai López, centrocampista del Rayo Vallecano; y Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid.

"La relación con LaLiga es estupenda. Agradezco a Tebas que desde 2013 no ha fallado ningún año en esta presentación. Hay una relación sólida y positiva entre LaLiga y Panini", apuntó el directivo de la editorial italiana.

"Estoy orgulloso de dirigir el equipo de 'Panini', hacen un trabajo formidable. Estamos haciendo una difusión mundial de la mejor liga del mundo y esto es un honor para nosotros. Alucino con que nos inventemos cosas nuevas todos los años, como las cartas 'Golden'. Hacen que sea atractiva la colección", continuó Torrent.

Por su parte, Giuliano Simeone recordó su infancia, en la que también coleccionaba cromos y buscaba la pegatina de su padre, Diego Pablo Simeone.

"A mi padre no le gustaba mucho, pero nos los compraba igual. Yo los abría todos de golpe, no podía esperar", subrayó el argentino.

Por otro lado, el centrocampista colchonero explicó que los tres puntos sumados el sábado contra el Villarreal "eran muy necesarios" y ahora seguirán trabajando.

"Vamos a sacar nuestras mejores armas para llevarnos lo que queremos en Anfield. El partido lo afrontamos con ilusión, es una competición muy linda y queremos sacar los tres puntos", apuntó sobre el debut en la Liga de Campeones este miércoles.

Unai López también comentó que le "gustaban mucho los cromos", y siempre pedía eso y balones como regalo de Navidades.

"Me gustaban los de los jugadores del Athletic y otros de jugadores que me gustaban, como Ronaldinho o Kaká", rememoró.

Para terminar, también hizo referencia a la ilusión que se vive en Vallecas por el debut del equipo en la Conference League, el próximo 2 de octubre.

"Estamos muy ilusionados. La mayoría del equipo no ha jugado en competición europea, pero se nota en el barrio la ilusión de jugar en Europa. Hicimos historia la temporada pasada, pero no nos conformamos", finalizó.

La colección de este año incorpora un completo abanico de novedades que incluye las series 'ADN LALIGA SUPER KIDS', que incluyen a 15 cromos especiales de jugadores que representan a jóvenes promesas del campeonato como Mikel Jauregizar, Pablo Marín, Pau Cubarsí o Arda Güler, 'MIX', una serie con 23 duplas lujosas, y 'MÍSTER CERO', que pone en valor a los guardametas de LALIGA EA SPORTS.

Además, se va actualizando en diferentes ediciones que transcurren en paralelo al mercado de fichajes hasta llegar a reunir un álbum cercano a los 600 cromos, todos ellos realizados en materiales metalizados y con cromos 'Parallels'.