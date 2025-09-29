LA NACION

Fútbol.- La Liga y Puma presentan 'ONE GAME. ALL EYES.', el primer balón con diseño exclusivo para el Clásico

Fútbol. LaLiga y Puma presentan "ONE GAME. ALL EYES.", el primer balón con diseño exclusivo para el

Fútbol.- La Liga y Puma presentan 'ONE GAME. ALL EYES.', el primer balón con diseño exclusivo para e
RFEF - RFEF

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) - Liga y la marca deportiva Puma presentaron este lunes 'ONE GAME. ALL EYES.', el primer balón con diseño exclusivo para el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se disputará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu, según un comunicado.

Bajo el lema 'ONE GAME. ALL EYES.', el esférico ha sido diseñado para "reflejar la intensidad, la emoción y el nivel estelar de este duelo".

El partido se disputará el 26 de octubre a las 16.15 horas, en la décima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en el Santiago Bernabéu.

Con una base blanca y un 'print' de estrellas, el balón rinde homenaje a los verdaderos protagonistas del Clásico, los futbolistas.

La paleta de colores -gris, negro y un toque dorado en el logo de Puma- refuerza la energía de un diseño que no incluye el nombre del partido.

"Inspirado en los referentes del mundo del motor; la velocidad, la precisión, la potencia y la adrenalina, este diseño resume la esencia del fútbol y se convierte en una pieza creada para el alto rendimiento y la máxima expectación", destacó LaLiga sobre este balón exclusivo.

El balón presenta una estructura de 12 paneles grandes, sellados sin costuras, para garantizar "una aerodinámica optimizada y un vuelo más estable y preciso", además de una superficie de PU texturizado en 3D (1.1 mm) que "mejora el agarre, la sensibilidad y el control, ofreciendo un tacto superior en cada toque".

Moldeado de alta frecuencia, "este balón asegura una durabilidad excepcional y es ideal para disparos potentes y jugadas de máxima exigencia", resaltaron desde LaLiga sobre el esférico, que está certificado con el sello FIFA Quality Pro.

