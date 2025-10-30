Fútbol: La lluvia acorta el homenaje de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF a las víctimas de la dana

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF, en colaboración con el club 'che', ha recordado este miércoles a las personas afectadas por la dana del 29-O en el primer aniversario de la catástrofe que arrasó parte de la provincia, dejando tras de sí 229 víctimas mortales e incalculables daños materiales.

"La lluvia que hace un año segó la vida de tantos valencianos ha sido la protagonista de un acto que sólo pudo realizarse a medias", señaló la Asociación en un comunicado oficial después de haber hecho "un llamamiento a los valencianos y a los valencianistas" para participar en ese emotivo acto "que tuvo lugar en el Monumento de la Afición".

"Todos aquellos que lo quisieron se acercaron para encender una vela junto al templo valencianista. El objetivo era una por cada una de las personas que nos dejaron hace ahora un año por culpa de la tragedia. La lluvia no desanimó a los presentes, entre los que se encontraban numerosos exjugadores como Fernando Giner o Miguel Ángel Bossio, así como el director general del Valencia CF, Javier Solís", dijo la nota de prensa.

"La lluvia, que empezó a caer con insistencia las 19.30 horas, hizo que el momento álgido previsto para las 20 horas, cuando se iba a guardar un minuto de silencio tutelado por la dolçaina y el tabalet de la Colla Palleter de Paiporta antes de leerse un manifiesto a cargo de Enrique Pacheco, 'speaker' del Valencia CF, tuvieron que suspenderse", lamentó la nota.

"Es imposible sacar una visión positiva de lo que ocurrió hace un año, pero lo que sí podemos hacer es sentirnos orgullosos de la fuerza y solidaridad del pueblo valenciano, de la resiliencia mostrada, de la unión del pueblo ante la adversidad", había escrito Pacheco.

"En esa unión, también entra el mundo del fútbol", proseguía el texto.

"La dolorosa bofetada de crueldad nos demostró que, por encima de victorias, empates o derrotas, de puntos, de goles, de jugadores, de clubes... están las personas", agregaba el 'speaker' de la entidad 'che'.

"El fútbol demostró estar a la altura de lo que la vida y la sociedad pedía en ese momento, dejando la competición en un plano secundario, centrándose en lo más importante, ayudar en todo lo que fuera posible. Así fue en aquellos días, en las semanas y meses sucesivos, en el presente y así será siempre", comentaba ese texto de Pacheco.

"Hoy, en este monumento de la afición, a pocos metros del Temple de Mestalla, queremos rendir homenaje a todas las víctimas directas e indirectas de la dana, a las que siempre llevaremos en el corazón y al pensamiento. Queremos enviar un abrazo lleno de amor a sus familias y decirles que nunca las soltaremos de la mano", rezaba el manifiesto.

Tampoco sonó el himno regional, que iba a interpretar el tenor Josep Climent acompañado por un coro.

La lluvia fue apagando una a una las velas y cerrando un día en el que el Valencia CF compartió varios vídeos emotivos de la triste efeméride recordando a Mestalla como epicentro de la solidaridad y otras iniciativas que ha llevado a cabo en este año como la reconstrucción de diversos campos de fútbol", precisó la misma nota. "Los primeros equipos masculino y femenino guardaron un minuto de silencio antes de cada entrenamiento. Desde el club se ha puesto el foco en recordar a todas las víctimas, también en dar las gracias a todos los que ayudaron en la reconstrucción de nuestra 'Terra de Valentia', zanjó la nota.