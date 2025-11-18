Fútbol. La media de asistencia en los encuentros de Liga F supera los 1.700 espectadores por partido.

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

La jornada 11 de la Liga F Moeve vivió el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, en Anoeta, dos partidos que reunieron más de 46.000 espectadores entre ambos, con una media de seguimiento en las gradas en toda la competición que supera los 1.700 espectadores en estadios esta temporada.

Estos más de 1.700 espectadores de media en las gradas de los estadios de la Liga F reflejan "una tendencia ya consolidada, siendo habitual que se disputen en grandes estadios y que evidencia la capacidad de la competición para atraer a un público masivo para presenciar los duelos referentes", según un comunicado de la competición.

El encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid, disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, congregó a 36.276 espectadores, situándose como el partido de mayor asistencia de la temporada y superando además la cifra registrada el curso anterior. Por su parte, el derbi vasco, entre la Real Sociedad y el Athletic Club, celebrado en Anoeta, reunió a 10.094 aficionados.

Estas cifras se enmarcan en una evolución "claramente positiva para la competición". "Esta temporada, la media de asistencia en Liga F supera los 1.700 espectadores por partido, consolidando un crecimiento continuado respecto a campañas anteriores y evidenciando una mayor fidelización del público", destacó Liga F, que avanzó que la asistencia acumulada ya supera los 150.000 espectadores.

Y abrir los grandes estadios a la Primera División del fútbol femenino es un "factor determinante" en este crecimiento. La pasada temporada se contabilizaron 44 aperturas de grandes estadios, y la tendencia sigue al alza en este curso. A los habituales Ipurua y Riazor, se han sumado Las Gaunas y el Heliodoro Rodríguez López, que albergan cada jornada los partidos del DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife, respectivamente.

"Cada vez más clubes optan por disputar en grandes recintos sus encuentros más relevantes, multiplicando la asistencia, elevando la experiencia del aficionado y contribuyendo al desarrollo y visibilidad del fútbol femenino", concluyó el comunicado de Liga F.