Fútbol: La Nueva Romareda inaugura en Zaragoza el Ibercaja Estadio, con capacidad para 20.071 espectadores

ZARAGOZA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director general del Real Zaragoza, Fernando López, han inaugurado este jueves, junto a representantes de los sectores económico, deportivo y social de la comunidad autónoma, el Ibercaja Estadio, que la Sociedad La Nueva Romareda SL ha levantado en cuatro meses en los terrenos del antiguo parking norte de la Expo 2008. El proyecto, que ha recibido el visto bueno favorable de LaLiga y ha sido visitado por clubes y ciudades españolas y europeas como ejemplo de infraestructura singular, ha sido posible al trabajo de la UTE Nussli Iberia SA-Construcciones Mariano López Navarro SAU, que se adjudicó en concurso público las obras por 12.757.598,10 euros, importe que incluye el suministro e instalación del estadio modular en régimen de alquiler así como el mantenimiento y el futuro desmontaje. El resultado es un campo de fútbol con un aforo de 20.071 localidades (41 de visibilidad reducida), sin localidades de pie, que ha incluido además un videomarcador de 52 metros cuadrados, una instalación de megafonía espectacular y cuatro torres de iluminación con focos reutilizados del campo de La Romareda. A partir de este viernes 25 de julio, el estadio abrirá sus puertas parcialmente para que pueda ser visitado por el público en general. Estas jornadas de puertas abiertas tienen horario de tarde, de 17.00 a 20.00 horas, hasta el martes 29 de julio; y de 9.00 a 12.00 horas, el miércoles 30 y el jueves 31 de julio. El acceso se hará a la grada Este desde la calle Luciano Gracia, entre el Estadio de Atletismo Corona de Aragón y los Campos de la Federación Aragonesa de Fútbol. 'NAMING' La nueva infraestructura recibe el nombre de Ibercaja Estadio mientras que el futuro estadio ahora en construcción se llamará Ibercaja Romareda. Así se acordó mediante el acuerdo que suscribió la Sociedad La Nueva Romareda con Ibercaja Banco mediante el cual la entidad financiera vincula su marca a los dos estadios. Para ello, Ibercaja aportará entre 10 millones y 19 millones de euros en los próximos diez años a la Sociedad La Nueva Romareda SL, de la que son accionistas el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Además de los derechos de nominación de los dos estadios, la entidad bancaria aragonesa obtendrá otras contraprestaciones de presencia de marca y uso de los espacios. Por todo ello, Ibercaja aportará un millón de euros anuales a La Nueva Romareda SL mientras el Real Zaragoza se mantenga en Segunda División, una cantidad que será de dos millones de euros en las temporadas entre 2025 y 2035 que el equipo logre competir en Primera División. Arrendamiento del estadio Con todo ello, a partir de ahora, el Ibercaja Estadio será gestionado por el Real Zaragoza tras suscribir con la Sociedad La Nueva Romareda SL un contrato de arrendamiento que tiene una duración de 26 meses, susceptibles de prórroga hasta que el nuevo estadio de La Romareda (Ibercaja Romareda) esté plenamente operativo para la práctica del fútbol profesional. La renta total a satisfacer por Real Zaragoza ascenderá a 250.000 euros anuales, más el IVA correspondiente, con carácter fijo, actualizable en función del lPC. No obstante, las rentas del primer (2025) y último ejercicio (2027) serán proporcionales al tiempo que haya durado el arrendamiento dentro de cada año natural. Si el Real Zaragoza compitiera en la primera categoría del futbol profesional, la renta que correspondiera a ese ejercicio se incrementará en un 70% y serán de cuenta del arrendatario las adecuaciones que deben realizarse en el estadio modular para atender los requerimientos ineludibles que establezca en su caso La Liga de Futbol Profesional según su Reglamento. Eso sí, siempre bajo la supervisión de La Nueva Romareda SL. Ibercaja Estadio El Ibercaja Estadio es una infraestructura que permite imprimir velocidad al proyecto principal de La Nueva Romareda, es decir la construcción del Ibercaja Romareda, dado que el club blanquiazul y su afición emplearán el estadio portátil durante dos temporadas, permitiendo abordar la construcción del nuevo estadio de la ciudad de forma global y más intensiva, lo que conllevará una reducción de costes y plazos. El Ibercaja Estadio dispone de un graderío formado por cuatro gradas rectas entorno a un terreno de juego de dimensiones normalizadas para competiciones nacionales de fútbol profesional (105 por 68 m.de campo, 120 por 80 m.totales). El terreno de juego se orienta N-S, de forma que se disponen dos gradas de gol, una tribuna general el este y una tribuna preferente al oeste, protegida del viento dominante (NO). El graderío dispone de una salida para los jugadores conectada directamente con los vestuarios, de amplitud suficiente. A ambos lados de la misma, en el terreno de juego, se sitúan los banquillos reutilizados de La Romareda para los jugadores convenientemente protegidos y equipados conforme a la categoría de la competición. Se dispone así mismo de un acceso al terreno de juego para vehículos de emergencia y mantenimiento. Este estadio provisional tiene cuadro graderíos independientes entre sí y en cada zona hay dos áreas con escalonados diferentes para optimizar la visual y poder contrarrestar el espacio que genera el pasillo central de distribución. Los accesos y salidas a las gradas se producirán a través de 32 vomitorios para el público general, 2 para las plazas destinadas a personas con movilidad reducida y sus acompañantes y 2 accesos desde la planta primera del edificio anexo a la zona de presidencia. Detrás de la zona de preferencia se ha levantado un edificio de Servicios, que se ha construido con módulos prefabricados ensamblados, formando así un inmueble de 991 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En el piso superior está el área de office, oficinas y 'hospitality', mientras que abajo están los vestuarios para equipos y árbitros. Además, en la planta baja, se ha añadido una pieza más para albergar la sala de prensa. Por otro lado, los módulos auxiliares, para dar servicio a los espectadores, se sitúan fuera de las gradas, en el perímetro de cerramiento del recinto, para que debajo del graderío no exista ninguna construcción que pueda comprometer la seguridad de la estructura. En módulos prefabricados se han instalado los aseos, 'vending', 'merchandising' y taquillas. El recinto se cierra con un vallado en el que se disponen las diez puertas de acceso con sus correspondientes controles de accesos y los tornos instalados por LaLiga. Fondo Norte tendrá dos accesos, Tribuna Este otros tres, Fondo Sur uno, Grada Animación otro, Preferencia dos más, y los jugadores y personal tendrán otro acceso independiente.