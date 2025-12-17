Fútbol.- La Policía identifica como ultras a los 57 detenidos por la pelea previa al partido Granada-Cádiz

GRANADA, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La Policía Nacional ha detenido finalmente a 57 ultras en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena por su presunta implicación en la reyerta que se produjo el 25 de octubre en las inmediaciones del estadio Nuevo Los Cármenes antes del partido que enfrentó al Granada CF y el Cádiz. La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información Cartagena, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND). Los hechos se produjeron el pasado 25 de octubre, antes del partido correspondiente a LaLiga Hypermotion que enfrentaba a los equipos del Granada CF y del Cádiz CF. En las horas previas al evento, miembros ultras de Curva Sur --apoyados por aficionados radicales del Frente Bokerón-- esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio. A la llegada al lugar de las Brigadas Amarillas, se inició una violenta y multitudinaria reyerta donde ambos grupos se acometieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados. En dicha actuación, los agentes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos e incluso un artefacto pirotécnico definido como 'Big Craze Balle'. A raíz de estos incidentes se inició una investigación para la identificación de todos los implicados en los hechos. Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo 57 detenciones en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena. Todos los arrestados están relacionados con grupos radicales violentos, seguidores de clubes de fútbol de sus localidades. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se encuentra abierta por lo que no se descartan más detenidos. Están investigados por delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria. Los arrestos se produjeron la semana pasada y todos han quedado en libertad a la espera de ser llamados por el juez, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Algunos de los arrestados fueron identificados 'in situ' tras los altercados y otros a través de las cámaras de seguridad cuyas imágenes se distribuyeron por redes sociales.