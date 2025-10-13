Fútbol: La portera española Cata Coll renueva con el Barça hasta 2029

BARCELONA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení ha anunciado este lunes la renovación para las próximas cuatro temporadas de la portera internacional española Cata Coll, quien acababa contrato el próximo verano y que seguirá defendiendo la portería del club blaugrana, al que llegó en 2019 y con el que ha conseguido numerosos éxitos, entre ellos tres títulos de la Liga de Campeones y cinco de la Liga F.

“La jugadora Cata Coll y el FC Barcelona seguirán yendo de la mano. La portera del FC Barcelona, campeona de todo con el conjunto azulgrana, ha firmado un nuevo contrato que la vincula con el club hasta 2029”, ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

Coll llegó al Barça en 2019 procedente del Sevilla FC. Durante sus primeros años fue la segunda portera por detrás de Sandra Paños, hasta que en la temporada 2023/24 empezaron alternar titularidades. Con la salida de Paños en verano de 2024 la guardameta mallorquina se ha hecho inamovible bajo palos, siendo una pieza clave para Jonatan Giráldez, primero, y ahora para Pere Romeu con su gran juego de pies y su buen rendimiento bajo palos.

La portera titular acababa contrato este próximo verano, por lo que el club blaugrana se ha querido asegurar su continuidad para las próximas cuatro temporadas. En estos años intentará ampliar su palmarés como 'culer', que cuenta actualmente con 17 títulos entre los que se incluyen tres 'Champions', cinco Ligas, cuatro Copas de la Reina y cinco Supercopas de España.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, de que el Barça siga contando conmigo para defender este escudo, para defender estos colores. Cuando llegué, tenía 18 años y ahora tengo 24. Es un equipo muy grande, me alegro mucho y esperamos que siga estando muchos años más”, ha asegurado la portera en declaraciones a los medios del club.