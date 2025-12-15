Fútbol.-La RFEF aprueba un presupuesto de más de 400.000.000 de euros para 2026

LAS ROZAS (MADRID), 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes por mayoría unánime (87 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención) un presupuesto de 403,5 millones de euros para 2026, un aumento del 8,4% respecto a 2025, durante su Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El Tesorero federativo, Eduardo Bandrés, hizo una explicación de las diez principales líneas de las cuentas de ingresos, recordando que el Mundial del año que viene "determina un aumento importante de ingresos" en la selección masculina, que "también tiene su correlato en un aumento de gastos". La RFEF estima recibir 22,4 millones por la participación en un torneo donde recuerda que habrá 16 equipos más que hace cuatro años.

También enfatizó un nuevo modelo de comercialización de las eliminatorias de la Copa del Rey, con un nuevo 'tender' de la final y "con una parte de los contratos que ahora siguen gestionados por la Federación y con otros nuevos por LaLiga". "Ello modifica tanto los ingresos como los gastos brutos y genera, en términos netos, un aumento de los ingresos netos de la Federación para destinarlo al Fútbol Aficionado", remarcó.

En este sentido, también influirá el nuevo contrato firmado con la Junta de Andalucía por el canon de la final, que les proporcionará 4 millones de ingresos y apenas 0,1 de gastos, una mejora ostensible con ediciones anteriores donde los ingresos netos apenas alcanzaban el millón.

También crecen los derechos audiovisuales de la Supercopa de España hasta alcanzar los 12,7 millones de euros, y hay "un aumento importante" en los patrocinios, hasta los 89,1 millones de euros. De este modo, la suma de ingresos por derechos audiovisuales y por patrocinios superará los 200 millones de euros.

Otro importante volumen de ingresos que no estaban el año anterior es por la venta de instalaciones en desuso que se prevé que generen unos ingresos y, por último, hay un presupuesto para inversiones con proyectos muy notables en instalaciones o el 'Plan Director' de la Ciudad del Fútbol.

Posteriormente, el director Financiero de la RFEF, Emilio Herrero, explicó más en profundidad que los ingresos de la entidad se reparten, en un 90%, en 111 millones de euros por los derechos audiovisuales; 89 por patrocinio; 54 por participación en competiciones; 53 por arbitraje; 20 de las licencias; 20 por el convenio firmado junto a LaLiga; y 16 de taquilla.

De los 111 millones por la comercialización de los derechos de televisión -la partida más importante-, casi 27 corresponden a la selección absoluta masculina; 23,9 a la Copa del Rey; casi 9 por la final de la competición; 12,7 por la Supercopa de España masculina (sube en 1,4 millones respecto al año pasado); más de 4 por Primera RFEF; 1,1 de ingresos por el fútbol sala, una cantidad que se recibirá por primera vez en la historia y que se podrá repartir a clubes; y 32 que reparte el Consejo Superior de Deportes.

Y es que la venta de los derechos de televisión experimentará en la temporada 25/26 una subida de 4,4 millones de euros respecto a la campaña anterior. Todo ello, en el escenario actual, en el que el modelo de venta de derechos es el de la convivencia de la gestión propia de la RFEF, con el nuevo modelo de encomienda exclusivo a través de LaLiga. Cuando finalice el modelo de venta gestionado en exclusiva por la RFEF, a partir de la temporada 27/28, el fútbol español prevé unos beneficios para el ente federativo de más de 7 millones.

En cuanto a los gastos, destaca la aportación de la RFEF al fútbol aficionado y fútbol base, mediante distintos programas de ayudas a clubes no profesionales, y a las Federaciones Territoriales, las cuales contarán, según indicó Eduardo Bandrés, "con un volumen de gasto como no se había tenido en ningún momento anteriormente", entre otras cosas porque el 'Plan Evolución' "quedó agotado y ahora lo que hace es un esfuerzo ya presupuestario normal". Además, el mencionado aumento de ingresos audiovisuales por la Supercopa de España permitirá un mayor reparto en premios para los cuatro clubes participantes.

AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE LA SUBASTA PÚBLICA DE 14 INMUEBLES

Por otro lado, la Asamblea aprobó igualmente por mayoría (87 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención) el inicio del proceso de subasta pública para la enajenación de 14 de los 51 bienes inmuebles de propiedad federativa, "que están en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", como puntualizó Manuel Lalinde, director General de la RFEF.

"Estos bienes no cumplen ninguna función para la federación, no dan cumplimiento a los fines federativos, pero es que, más allá de una ausencia de utilidad funcional, acarrean una serie de gastos recurrentes", resaltó.

Por ello, desde la RFEF proponen "un proceso novedoso" a través de una "venta de subasta pública" porque es "un procedimiento abierto, transparente y competitivo", en el que se apoyarán en 'Segipsa', una empresa pública con amplia experiencia en la subasta de bienes inmuebles.

"Entendemos que este sistema es el mejor porque si se le da la correcta difusión y divulgación va a hacer que los interesados concurran en condiciones de igualdad, y va a permitir también que se eviten las prácticas restrictivas de competencia, por decirlo así, y va a traer un precio más real al de mercado", declaró Lalinde.

Los tres tipos de subasta propuestos por 'Segipsa' serían pública, "que sería al precio de tasación", otra con precio de tasación menos un 15%, y un tercer tipo que, a su vez, se divide en dos subastas, una menos un 10% y, en el caso de quedar desierta, una nueva con una reducción del 10%.

"Vamos a intentar recaudar lo máximo para que, de alguna manera, poder también repercutir esos ingresos también en beneficio de las Territoriales en su conjunto, también de la RFEF, que al final es la titular de ese bien", advirtió Rafael Louzán, presidente federativo.