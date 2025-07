Fútbol: La RFEF desestima el aplazamiento solicitado por el Real Madrid de su partido ante Osasuna en la jornada 1

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su Juez Único de Competiciones Profesionales, ha desestimado la solicitud realizada por el Real Madrid para aplazar su partido contra el CA Osasuna de la jornada 1 en LaLiga EA Sports, programado para el próximo 19 de agosto a las 21.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. "La disputa de los encuentros en las fechas recogidas en el calendario oficial aprobado no es una circunstancia ni una condición baladí. De ahí que exista la prohibición del Reglamento General de la RFEF establecida en el artículo 262", indicó este jueves el Juez Único mediante su resolución. "La prohibición de alterar el calendario [de Liga] es, en base a dicha disposición, la regla general, y solo supuestos en los que concurra una causa de fuerza mayor que, indubitadamente no acontece en el presente caso, justificarían una alteración de aquél, precisamente, en orden a preservar la propia integridad de la competición", apuntó el Juez Único. "Finalmente es preciso añadir que si bien el club solicitante manifiesta contar con la conformidad del oponente, CA Osasuna, no consta que esta entidad haya dado respuesta al requerimiento efectuado de este Juez", subrayó el comunicado oficial de la RFEF, para a continuación "desestimar la solicitud de aplazamiento solicitado por el Real Madrid". No en vano, el Real Madrid solicitó el pasado 9 de julio a la RFEF este aplazamiento y propuso el 29 de octubre como fecha alternativa, debido a la participación del equipo merengue en un Mundial de Clubes de la FIFA donde llegó hasta semifinales. Ese mismo días, los pupilos de Xabi Alonso cayeron por 4-0 ante el Paris Saint-Germain y empezaron sus vacaciones.