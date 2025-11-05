Fútbol. La RFEF y la Federación Española de Bancos de Alimentos unen fuerzas para impulsar la Gran Recogida 2025

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se une a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en su lucha contra la pobreza alimentaria, con una alianza que tiene como objetivo movilizar al conjunto del fútbol español para promover la participación en la Gran Recogida, tanto en forma de voluntariado como mediante donaciones económicas o de alimentos, según un comunicado. La Gran Recogida es la campaña solidaria que los 54 bancos de alimentos asociados a la FESBAL ponen en marcha este fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, con el objetivo de garantizar una alimentación digna a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La colaboración se concretará en la implicación activa de las Federaciones Territoriales y los clubes de todo el país, que actuarán como altavoces de la campaña. Además, podrán apadrinar supermercados durante los días clave de la Gran Recogida -8 y 9 de noviembre-, facilitando la participación de voluntarios y la organización logística de la campaña. "Con esta acción conjunta, el fútbol español demuestra que su fuerza y su espíritu de equipo también pueden multiplicar la solidaridad y contribuir al bienestar social", concluyó el comunicado.