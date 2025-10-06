Fútbol.- La selección española Sub-20 se enfrentará a Ucrania en los octavos de final del Mundial
Fútbol. La selección española Sub-20 se enfrentará a Ucrania en los octavos de final del Mundial
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
La selección española Sub-20 se enfrentará a Ucrania en los octavos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile, en un encuentro que se celebrará este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El combinado ucraniano será el primer adversario de la selección española en la fase eliminatoria del Mundial Sub-20 de la FIFA que se está celebrando en Chile. Ucrania terminó como líder el grupo B tras lograr dos victorias, contra Corea del Sur y Paraguay, y un empate, ante Panamá. España, que accedió a octavos tras superar a Brasil en el último partido de la fase de grupos, se verá las caras con una selección contra la que no se ha enfrentado nunca en esta categoría.
El partido de octavos tiene lugar este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Otras noticias de Mundial Sub 20
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 3
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 4
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025