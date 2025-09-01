Fútbol: la selección realiza su primer entrenamiento en Las Rozas con refuerzos de la Sub-21

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina de fútbol inició este lunes su concentración para comenzar a preparar los partidos ante Bulgaria y Turquía, los dos primeros de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, y realizó su primera ligera sesión, con refuerzos de la Sub-21.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente tuvo que tirar del combinado que entrena David Gordo para su primer entrenamiento, abierto al público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), cuyas gradas se llenaron para mostrar su cariño a la actual campeona de Europa, que esta semana inicia un nuevo reto en busca de sellar su billete para la Copa del Mundo del año que viene.

El técnico riojano sólo pudo contar con todos sus 26 futbolistas convocados ya que el lateral derecho del Tottenham Pedro Porro retrasó por "un compromiso familiar" su llegada a la concentración hasta la noche del lunes, mientras que el centrocampista del PSG francés Fabián Ruiz causó baja por "molestias musculares". Además, el extremo canario Yéremi Pino (Crystal Palace) no saltó al terreno de juego con sus compañeros.

Por este motivo, en una primera sesión con diferentes cargas para los futbolistas seguramente dependiendo de lo jugado durante el fin de semana, De la Fuente convocó para este primer entrenamiento con los Sub-21 Gonzalo García (Real Madrid), Fer López y Rodrigo Mendoza (Elche CF), además del guardameta Fran González (Real Madrid).

También fue una sesión seguramente un tanto especial para el mediocentro Rodri Hernández (Manchester City) y el lateral Dani Carvajal (Real Madrid), de vuelta a la 'Roja' tras superar sendas graves lesiones de rodilla producidas la temporada pasada, y para el extremo Jesús Rodríguez (Como 1907), que se estrena en una lista de la Absoluta.

Este martes, la actual campeona de Europa hará una sesión más en las instalaciones federativas, a puerta cerrada a las 10.15 horas, y después de comer pondrá rumbo a Sofía donde entrenará el miércoles en el Estadio Vasil Levski, escenario de su arranque en la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo el jueves a las 20.45 horas.

El combinado nacional entrenará en ese estadio el viernes por la mañana antes de partir hacia la localidad turca de Konya, donde el sábado entrenará por el sábado 7 y el domingo 7 jugará su segundo partido del grupo ante Turquía.