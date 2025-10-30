Fútbol: La UEFA abre negociaciones con la cervecera AB InBev para patrocinar sus competiciones de clubes masculinos

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresa UC3, 'joint venture' de la UEFA con European Football Clubs (EFC) para gestionar sus derechos comerciales, ha iniciado negociaciones exclusivas con Anheuser-Busch InBev (AB InBev) para convertirse de forma oficial en el socio mundial de cara a los productos de cerveza para todas las competiciones europeas de clubes masculinos desde 2027 hasta 2033.

Esta decisión de UC3, acorde a su nota de prensa de este miércoles, "se produce tras un proceso de licitación competitivo iniciado a principios de octubre" con el apoyo de su agencia global de marketing y ventas. Así, UC3 hizo alusión directa a su agencia Relevent Football Partners.

En este contexto, la apertura de las negociaciones con la cervecera belga AB InBev incumben a la Champions League, a la Europa League y a la Conference League, pero quedando excluida de momento la Youth League.