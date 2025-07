Fútbol: la UEFA sanciona al Athletic Club con 50.000 euros por cánticos e incidentes de su afición

BARCELONA, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha propuesto una sanción al Athletic Club por un importe total de 50.000 euros debido a dos nuevas multas por diversas infracciones cometidas por su afición en la ida y vuelta de las semifinales de la Liga Europa de la pasada temporada contra el Manchester United. "El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha remitido al Athletic Club, con fecha 23 de julio, dos propuestas de sanción por un importe total de 50.000 euros", informó el club bilbaíno en un comunicado. La primera de las multas, del partido de ida de las 'semis' de la Europa League en San Mamés, el pasado 1 de mayo, asciende a un total de 30.000 euros y se debe al lanzamiento de objetos (20.000 euros) y a "cánticos ilícitos" (10.000). La segunda de las multas, relacionada con el partido de vuelta en Old Trafford el pasado 8 de mayo, asciende a 20.000 euros y se debe, según el Comité de la UEFA, al encendido de bengalas (10.000 euros) y, de nuevo, a cánticos ilícitos (10.000). "El club hace públicas estas sanciones que perjudican al Athletic (recurrentes tanto por parte del Comité de Disciplina de la RFEF como, en este caso, de la UEFA) con el propósito de que no se repitan a lo largo de esta próxima temporada 2025/26", pidió la entidad de Ibaigane a sus aficionados. No obstante, matizan que durante buena parte de la segunda vuelta del curso pasado el comportamiento de la afición fue "modélico". "La animación en San Mamés fue extraordinaria, empujando al equipo en cada eliminatoria europea y llevándolo en volandas hacia la clasificación para la 'Champions': una prueba clara de que se puede animar al máximo, con respeto y sin sanciones", recuerda el Athletic. "Sin embargo, este comportamiento ejemplar quedó empañado en los últimos partidos, produciéndose de nuevo incidentes que provocaron la apertura de nuevos expedientes. La tolerancia y la libertad de expresión son valores que identifican al Athletic Club. Pero todos los derechos comportan unas obligaciones y, en el caso de la animación, exigen el cumplimiento de la normativa vigente", recalcó el club. Por último, el Athletic Club recuerda que defenderá su objetivo con la misma firmeza en cuanto a que el respeto debe ser uno de los principios fundamentales de la animación, evitando actos que dañen la imagen del Athletic u ocasionen perjuicios económicos a la entidad.